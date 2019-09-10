قرارات جديدة من القضاء الإداري بشأن إلغاء رسوم العمرة

قامت النائبة مايسة عطوة، بتقديم طلب إلى وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، للتقدم بالشكر إلى المملكة العربية السعودية، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى المصرى، فيما يخص قرارها بإلغاء الرسوم الخاصة بتكرار قضاء العمرة، و علاوة على هذا القرار شرعت الحكومة المصرية في إنشاء بوابة خاصة بالعمرة المصرية في مجلس الوزراء.







وفي سياق متصل أكدت البرلمانية مايسة عطوة، أن المحكمة القضائية كانت قد أصدرت قرار ها الإدارى بشأن إلغاء الرسوم الخاصة بتكرار العمرة ، والتي تقدر بمبلغ 2000 ريال سعودي، في شهر مايو الماضي ولكن لم يتم البدء في تطبيقه حتى الآن، وطالبت مجلس الوزراء بسرعة تنفيذه.

كما أكدت نائبة البرلمان، أن رحلة العمرة تمثل للمصريين حالة روحانية عظيمة، كما أنها طقس ديني مميز يٌحيي ضمير ووجدان كل المعتمرين.







و أضافت مايسة عطوة ، أن قرار إلغاء رسوم العمرة سوف يعود بالنفع على شركات السياحة وانعاش اقتصادها لأن هذا القرار سيشجع المواطنين على تكرار العمرة.

و من جانبها نقلت الصحيفة السعودية “عكاظ” تصريحات لوزير الحج والعمرة السعودي، أكد خلالها أن قرار المحكمة إلغاء رسوم تكرار العمرة، ضمن قرارات هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة، يؤيد رؤية المملكة لعام 2030 ، إذ تستعد المملكة لإستقبال 30 مليون معتمر خلال العام 2030.







السعودية: إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج.. وإلغاء رسوم تكرار العمرة

قررت المملكة العربية السعودية، إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن الدكتور محمد صالح بن طاهر، وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وجه الشكر لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر السامي المتضمن بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج.