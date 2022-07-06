قبل لحظات من النطق بالحكم.. أسرة نيرة أشرف تؤكد ثقتها في العدالة

ينتظر الشعب المصري اليوم الأربعاء الموافق ٦ يوليو من عام ٢٠٢٢، النطق بالحكم في القضية التي هزت قلوب الملايين من داخل مصر وخارجها كباراً كانوا أو صغارًا، قصية قتل فتاة المنصورة “نيرة أشرف“، ويكون النطق بالحكم بعد دقائق من الآن.

أسرة نيرة أشرف تؤكد على ثقتها في العدالة

في غضون ذلك، أكدت أسرة المجني عليها أنهم يعرفون القضاء ولديهم ثقة كبيرة فيه ويثقون في العدالة في دولة القانون مصر، وأن القضاء وعدالته قادرين على القصاص من “محمد” قاتل ابنتهم.

علاوة على ذلك، الجلسة الماضية التي عقدت برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيدالسمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، تم فيها إحالة أوراق المتهم إلي فضيلة المفتي،لقول الرأي الشرعي في إعدام القاتل، الذي قتل نيرة أشرف غدراً أمام بوابة جامعة المنصورة “بوابة توشكي“، وحددوا جلسة اليوم الأربعاء ٦ يوليو جلسة النطق بالحكم.

كان القاتل قد عزم النية على قتل نيرة أشرف وجاء إلي الجامعة بسلاح أبيض“سكين” وأنتظرها خارج أسوار الجامعة وقام بقتلها غدراً، أي أنه قتل عمداً، وكان أمام نظر الجميع في مشهد وحشي لا يتحمله إنسان.

كانت القضية تم منع النشر فيها في الجلسات السابقة، من أي من الوسائل سواء كانت قنوات تليفزيونية أو قنوات عبر مواقع التواصل أو مواقع إلكترونية، ولكن تتيح المحكمة في جلسة النطق بالحكم اليوم النشر.