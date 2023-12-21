قبل عرضه في رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل المعلم

بدأت النجمة سهر الصايغ تصوير مسلسل “المعلم” بطولة النجم مصطفى شعبان بمنطقة السادس من أكتوبر، ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

سهر الصايغ - صورة أرشيفية

وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، حول تاجر سمك يمر بالعديد من الأزمات ويحاول حلها ويقوم بتجسيد الشخصية (مصطفى شعبان)، بينما تظهر سهر الصايغ بتجسيد شخصية زوجته داخل أحداث العمل، المسلسل تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كلا من: هاجر أحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير.

وكان آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل “بابا المجال” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، رياض الخولي، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، عزوز عادل، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.