قبل عرضه في السينمات.. تفاصيل فيلم أبو نسب لـ محمد إمام

تواصل الشركة المنتجة للفيلم “أبو نسب” الترويج للعمل والذي يخوض بطولته النجم محمد إمام، حيث طرحت بوستر جديد للعمل، استعدادا لطرحه بالسينمات يوم 21 ديسمبر الجاري بجميع دور العرض المصرية، ويوم 28 من نفس الشهر فى جميع الدول العربية.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة لفيلم أبو نسب الإعلان الرسمي للعمل مساء اليوم الخميس، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول زواج محمد إمام من ياسمين صبري، ويدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، ويجسد محمد إمام دور طبيب أطفال، بينما تقوم ياسمين صبري بتجسيد شخصية لايف كوتش.

العمل بطولة كلا من: محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، ياسمين صبري، محمد ثروت، ومحمد لطفي، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.