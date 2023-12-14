قبل طرحه بـ دور العرض.. تعرف على تفاصيل فيلم الإسكندراني

ينطلق فيلم «الإسكندراني»، بطولة النجم أحمد العوضي، في جميع دور العرض السينمائية المصرية يوم 3 يناير 2024، وذلك ضمن أفلام موسم رأس السنة.

أحمد العوضي _ صورة أرشيفية

ويقوم أحمد العوضي في فيلم الإسكندراني بتجسيد شخصية «بكر الإسكندراني»، بينما يجسد بيومي فؤاد دور والده «على الإسكندراني» وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، ويدخل في عدة صراعات سواء في حياته الشخصية أو في العمل.

فيلم الإسكندراني بطولة عدد من النجوم أبرزهم: زينة، أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، ومحمد رضوان، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين، مونتاج عمرو عاكف، العمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.