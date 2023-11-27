قبل التهريب.. وزارة البيئة تعيد 60 طائر فلامنجو إلى بيئته الطبيعية – فيديو

تمكنت وزارة البيئة من إعادة 60 طائر فلامنجو إلى بيئتها الطبيعية في ملاحة بور فؤاد بعد ضبطها من قبل قوات حرس الحدود.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة البيئة وتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على مكافحة الاتجار غير المشروعة في الحيوانات والطيور البرية.

وكانت وزارة البيئة بالتعاون مع مخابرات حرس الحدود بمحافظة بور سعيد باستلام 60 طائر فلامنجو بعد ضبطها داخل عربة عند مدخل نفق بورسعيد.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن محمية أشتوم الجميل استلمت الطيور وتم إعادة إطلاقها في أكبر تجمع لطائر الفلامنجو في بور سعيد في ملاحة بور فؤاد التابعة لشركة المكس للملاحات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قبل التهريب.. وزارة البيئة تعيد 60 طائر فلامنجو إلى بيئته الطبيعية- مصدر الصورة :وزارة البيئة

محمية أشتوم الجميل

يذكر أن محافظة بورسعيد و محمية أشتوم الجميل تقع على المسار الثالث لهجرة الطيور المهاجرة للطيور المائية والخواضات والشجرية وبعض الجوارح.

ويعد طائر الفلامنجو من أهم الطيور التي يمر على محمية أشتوم الجميل، ويشتي بها، خاصة في ملاحات الماكس التي تقع جنوب شرق بور فؤاد، وبحرية الملاحة شرق تفريعة بور فؤاد.

كما نجحت وزارة البيئة منذ أيام قليلة من التعامل مع بلاغ مقدم من إحدى الأشخاص عن أحد تجار ومروجي الحيوانات والطيور البرية، بالقاهرة، عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وتمكنت الوزارة من التعامل مع البلاغ.

وبالفعل تمكن قطاع حماية الطبيعة بالوزارة من ضبط عدد من الحيوانات البرية تضمنت:

2عقاب.

2بومة مصاصة.

2 فنفذ مصري.

2 سلحفاة برية مصرية.

5 حرباء مصرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص، إلى جانب استلام الحيوانات وا لطيور المضبوطة وإطلاقها إلى موائلها.

تفتيش سنوي

وتحرص وزارة البيئة على مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعني، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق و الأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية، والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها وإكثار الحيوانات البرية.

كما تتعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور في بيئتها مرة أخرى.

الحفاظ على الحياة البرية

وتناشد وزارة البيئة المواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها وتجنب الصيد غير المشروع لها، لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، مشيرة إلى ضرورة الإلتزام بقوانين البيئة والاتفاقات الدولية المعنية بهذا الشأن.

وخصصت الوزارة للتواصل والإبلاغ عن محاولات الإتجار أو الصيد غير المشروع في تلك الكائنات رقم الواتس آب 01222693333 على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.