قبل افتتاح المتحف المصري الكبير تعرف على حقائق وتفاصيل مثيرة من داخل المشروع السياحي العظيم (فيديو)

على مساحة ١١٧ فدان، وحوالي (٥٠٠٠٠ م²)، يقف المتحف المصري الكبير شامخا، ينتظر الافتتاح المهيب في الأول من نوفمبر المقبل، ليشهد على أعظم إنجازات مصر الحديثة في جنباته، ليضم مجموعة من الأثار النادرة، والتي تعرض لأول مرة مثل مجموعة الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون» كاملة، والبالغ عددها ٥٥٠٠ قطعة أثرية، ومنها القناع الذهبي الذي يبلغ وزنه ١٤ كجم من الذهب الخالص.

ومن ضمن مجموعة الفرعون الذهبي أيضا، التابوت الذي يصل وزنه إلى ١١٠ كجم من الذهب الخالص ومطعم بمجموعة من الأحجار الكريمة مثل: العقيق، الزمرد والأماتيست.

٣ قاعات رئيسية

ويضم المتحف المصري الكبير على ثلاثة من القاعات الرئيسية، هي:

أولا: قاعة المعتقدات.

ثانيا: قاعة الملكية.

ثالثا: قاعة المجتمع، والتي تضم ١٣ من قاعات العرض.

ويعرض المتحف المصري الكبير لأول مرة في التاريخ، مسلة معلقة أمام المدخل، وهي المسلة التي كانت متواجدة في عهد الملك رمسيس الثاني، وتقف على قاعة جرانيتية، وتمت كتابة اسم مصر عليها بجميع اللغات (من الهيروغليفية إلى اللغات الحديثة).

كما يضم متحف مصر الكبير مجموعة الملكة حُتب حِرس أم الملك خوفو الذي أنشأ الهرم الأكبر بالجيزة، ومتحف مراكب الشمس، بالإضافة إلى المقتنيات الأثرية المختلفة التي تشهد على عصر ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني.

وأما عن بهو المدخل التي تصل مساحته إلى 7000 متر، فهنا الحديث يختلف تماما، فعند دخول ذلك البهو ستجد تمثالا عظيما للملك رمسيس الثاني، يبلغ ارتفاعه 12 متر تقريبا، ويزن 85 طن، تجده يستقبل ويرحب بالزائرين من كل مكان حول العالم.

ويأتي بعد ذلك الدرج العظيم 68 أثرا، تتنوع بين التماثيل الملكية وتماثيل أخرى لمعبودات ومقاصير وأعمدة، ومن أمثلتها عمود النصر للملك مرنتباح، ثم ينتهي هذا الدرج العظيم بالنافذة الزجاجية الكبيرة التي تطل على الأهرامات، كما يحيط بالمتحف المصري الكبير حدائق متدرجة تحتوي على أشجار تاريخية عائدة إلى مصر القديمة مثل النخيل، والدوم.

أحدث معامل للترميم بالشرق الأوسط

يحتوي المتحف المصري الكبير على أحدث معامل للترميم الأثري بالشرق الأوسط، ففي عام 2006، تم البدء في إنشاء أكبر مركز لترميم الأثار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تخصيصه لترميم وصيانة وحفظ الأثار، وتأهيل القطع الأثرية المقرر عرضها بقاعات المتحف، وكان افتتاحه في عام 2010.

ويضم المتحف بداخله متحفا للطفل، وقاعات للسينما والمسرح، والعديد من الملحقات الأخرى كالكافيهات، والمطاعم، وقاعات الاجتماعات، ولم ينتهي الأمر عند هذا، ولكن يربط المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، ممشى سياحي مهيب بطول 1500 متر.

تصميم المتحف الكبير (كتلة مخروطية)

إن فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير بدأت في العقد الأخير من القرن العشرين، لكن تم وضع حجر الأساس الخاص بالمشروع عام 2002، ليكون في موقع متميز يطل على الأهرامات الخالدة، وتم الإعلان من قبل الحكومة المصرية برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، عن مسابقة دولية لأفضل تصميم للمتحف المصري الكبير.

وكان التصميم الحالي للمتحف المصري الكبير هو الفائز بالمسابقة، والمقدم من شركة هينغهان بنغ للمهندسين المعماريين بأيرلندا Heneghan Peng Architects، والتي اعتمدت في التصميم على أن تكون أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة عند التقائها عبارة عن كتلة مخروطية هي المتحف المصري الكبير، وهذا من الأسباب الرئيسية التي جعلت المتحف يبعد عن الأهرامات 2 كيلو متر فقط.

ويحقق المتحف المصري الكبير أهدافه العظيمة الذي هي من صميم اختصاصه من خلال:

عرض المجموعات الأثرية باستخدام أحدث طرق العرض المتحفي وتقنياته.

توثيق القطع الأثرية وحفظها وتسجيلها من خلال الرقمنة.

الهيكل الإداري للمتحف المصري الكبير

تم البدء في بناء مشروع المتحف في مايو 2005، حيث تم تجهيز الموقع، وفي عام 2016، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016م بإنشاء هيئة المتحف المصري الكبير وتنظيمها، وذلك قبل إصدار القانون رقم 9 لسنة 2020، بإعادة تنظيم هيئة المتحف لتكون هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الآثار.

وتم تشكيل مجلس أمناء المتحف المصري الكبير بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يرأس فخامته هذا المجلس، والذي يضم في عضويته عدد من الخبراء والشخصيات البارزة، والخبراء المصريين والدوليين، على أن يختص المجلس بـ:

إقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف.

دعم ومتابعة نشاطه.

وفيما يتعلق بإدارة المتحف، فإن مجلس الإدارة يرأسه وزير الآثار،بينما يتكون أعضاؤه من:

الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار القانوني للوزير.

هذا إلى جانب عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات عديدة (القانون، الأثار، التعاون الدولي، الاقتصاد، التسويق، القانون والإدارة).

ومما تجدر الإشارة إليه أنه في أبريل 2021، تم توقيع عقد لتشغيل الخدمات للزائرين مع تحالف شركة “حسن علام” الفائز بالعطاء، ومعه شركات دولية أخرى ومصرية ذات خبرة واسعة في مجالات الإدارة لكافة الأعمال المتعلقة بمجالات الضيافة، والترويج، والتسويق، والصحة، والأمن والسلامة المهنية.