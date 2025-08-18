«مادة “28” من قانون المسؤولية الطبية الجديد» يقر هذه العقوبات المشددة على الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية

أقر قانون المسؤولية الطبية الجديد في مادته رقم “28” مجموعة من العقوبات المشددة على الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، وذلك في حال وقوع أخطاء تضر بالمرضى، يأتي ذلك في خطوة هامة من أجل ضمان سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية.

وتنص المادة 28 من القانون الجديد الصادر برقم 13 لسنة 2025 على أنه في حالة ارتكاب خطأ طبي يؤدي إلى ضرر محقق للمريض أو متلقي الخدمة الطبية، فإن صاحب الخطأ يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و 100 ألف جنيه.

في حال كان الخطأ الطبي جسيم، فإنه في تلك الحالة تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم

ويفرق القانون بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم كما يلي:

الخطأ الطبي: فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو الامتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام القانون أو القوانين المنظمة الأخرى لذلك، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو تقاليد وآداب المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للمواثيق الأخلاقية أو النقابات المعنية التي يقوم بإصدارها المجلس الصحي المصري بحسب الأحوال.

الخطأ الطبي الجسيم: وهو الذي يبلغ حد معين من الجسامة وذلك بحيث يكون الضرر الناتج محققا، وتم العلم بذلك بشكل خاص، كما يكون الخطأ جسيما حال ارتكابه تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو غير ذلك من المؤثرات العقلية.

ويندرج تحت الخطأ الجسيم أيضا، الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له خاصة وإن كان قادرا على ذلك حين وقوع الإصابة، كما يندرج ضمن الخطأ الجسيم أيضا، ممارسة المهنة في غير نطاق التخصص أو في غير حالات الطوارئ.

الهدف الرئيسي للقانون

ويعتبر الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق التوازن بين حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة، وبين حماية الطبيب من المساءلة غير العادية من خلال وضع معايير واضحة لما يعتبر خطأ طبيا وتحديد العقوبات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأخطاء الطبية.