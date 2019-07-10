قانون المرور الجديد 2019 اعرف العقوبات الرادعة للمخالفين و كيفية استخراج رخصة القيادة

قانون المرور الجديد 2019 حيث قام مجلس الوزراء بإقرار قانون المرور الجديد والذي يتضمن مع كل القواعد الملزمة للسائقين وكل هذا لكي يتم الإلتزام بقواعد المرور ولكي يتم الحد من جميع الحوادث التي أصبحت منتشرة بشكل كبير جداً خاصة في خلال الفترة الأخيرة وقد قام مجلس الوزراء بإقرار العقوبات على جميع المخالفين لكي يقوم جميع السائقين وصاحبي السيارات بالالتزام بقواعد المرور لكي يتم الحد من حدوث أي حوادث على الطرق ومن خلال موقع نجوم مصرية نقدم لكم كيفية استخراج الرخصة.

أولا كيفية استخراج رخصة القيادة للسيارة.

1- أن لا يقل السن عن 18 عام للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص .

2 – أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عام للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.

3 – اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمركز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.

4 – أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

5 – الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة بإحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.

6 – يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

7 – يخدع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.

8- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإرهابية

9- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.

10- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 و شهادتين طبيتين “باطنة ونظر” وصورتين من بطاقة الرقم القومي.

قانون المرور الجديد.

مخالفات المرور.

لمعرفة المخالفات اتبع الخطوات التالية.

الماضية ولمعرفة رابط خدمات نيابات المرور ——– من هنا.

تم تقسيم مخالفات المرور إلى 5 شرائح حيث أنه كل سائق له 30 نقطة مرورية حيث أنه يتم الخصم من خلال هذة النقاط حسب الحوادث التي يقوم بفعلها من خلال عدم الالتزام بقواعد المرور ومدى خطورتها وكل هذا لكي يتم الحد من كثرة الحوادث التي زادت خلال الفترة

قيمة مخالفات المرور حسب القانون الجديد.

1- الاعتداء على رجال المرور : من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

2-تجاوز السرعة المقررة على الطرق : من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

3-ترك مركبة ونجم عنها عطل فى حركة المرور : من 200 جنيه إلى 2000 جنيه.

4-عدم اتباع تعليمات رجل المرور : من 500 جنيه إلى 100 جنيه.

5-عدم وجود طفاية فى السيارة : 300 جنيه.

6-ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب : من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

7-السير بالمركبة التى تنبعث منها رائحة كريهة : من 500 جنية إلى 1500 جنية

8-التسبب فى تعطيل حركة المرور : من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.

9-عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق : 1000 جنيه

10-عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور : من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

11-السير بدون فرامل : من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

12-عدم الإرشاد عن قائد المركبة فى وقت معين : من 500 جنيه إلى 1000 جنيه

13-استخراج رخصة قيادة بدلاً من الملغاة : من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه

14-استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار : من 1500 جنيه إلى 3000 جنيه.

وتسعى الحكومة الى وضع مجموعة من المواد القانونية للمرور وتم إرساله إلى مجلس النواب ليتم مناقشته وعرضه على العديد من اللجان داخل المجلس ليتم إقرار القانون الذي يهدف العمل على الحد من حوادث الطرق وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور وتغليظ العقوبات عليهم وفي نفس الوقت أن قانون المرور الجديد ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان, كما يوجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، و تندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويتم من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

القيادة تحت تأثير المخدرات

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.

تجاوز السرعة 50 كم/س على الطرق

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التي تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لاتزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.

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أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

عقوبة تعليم القيادة بدون تصريح.

عاقبت المادة 79 التى تندرج تحت الشريحة الرابعة، بخصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية.

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التي يجري من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

الامتناع عن توصيل الركاب دون مبرر

فرض قانون المرور الجديد العديد من المخالفات المرورية في الشريحة الثالثة التي يجري من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التي يجري من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.