قانون العمل الجديد 2025.. متى يبدأ تطبيقه وما أبرز التغييرات للعمال وأصحاب الأعمال؟

في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير سوق العمل المصري وتحقيق العدالة الوظيفية؛ فإن وزارة العمل المصرية تواصل جهودها لنشر الوعي بالقوانين الجديدة التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويدعم مسيرة التنمية، وعلى ذلك فقد جاءت جولة وزير العمل بمحافظة القليوبية لتشهد فعاليات هامة عكست توجه الدولة نحو بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.

حقوق العمال في 2025

استكمل محمد جبران وزير العمل زيارته لمحافظة القليوبية أمس الإثنين حيث افتتح ورشة عمل تثقيفية مخصصة للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وجاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وعدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتعريف المجتمع العمالي بالقانون وأهدافه.

كما شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلين عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية بـ130 شركة عاملة داخل المحافظة، ليصل عدد الحضور إلى 217 مشاركًا، وفي خطوة عملية لدعم ذوي القدرات الخاصة؛ فقد سلَّم الوزير والمحافظ 30 عقد عمل لعدد من أبناء القليوبية من ذوي الهمم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل وإتاحة فرص متكافئة أمامهم.

فعاليات ورشة القليوبية

بدأت الفعاليات بكلمة ألقاها فوزي صابر مدير مديرية العمل بالقليوبية الذي استعرض خلالها أهم الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين خاصة ما يتعلق بتوفير فرص العمل وتدريب الشباب، وقدم المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي محاضرة موسعة تناولت فلسفة قانون العمل الجديد وأهدافه، موضحًا أنه يهدف في الأساس إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين بما يشجع على زيادة الاستثمارات داخل مصر.

كلمة محافظ القليوبية

من جانبه فقد رحب محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية بزيارة وزير العمل مثمنًا جهود مديرية العمل في توفير فرص عمل مناسبة خاصة للشباب وذوي الهمم، وأكد أن انتشار المنشآت الصناعية الكبرى بالمحافظة ساهم بشكل واضح في توفير وظائف قريبة من أماكن سكن المواطنين مما انعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى المعيشة.

كما أشار المحافظ إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة عمل عادلة ومنتجة، مؤكداً أن الهدف الأسمى لكل هذه الجهود هو خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وأن التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية يعد الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

موعد تطبيق القانون الجديد

أعلن محمد جبران وزير العمل أن شهر سبتمبر 2025 سيشهد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ عقب الانتهاء من صياغة لائحته التنفيذية، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الوزارة في إطار سلسلة من الندوات والفعاليات المخصصة للتوعية بمضامين القانون وأهدافه، وأوضح الوزير أن إصدار هذا القانون تم بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث صدق عليه بعد موافقة مجلس النواب، وأسفر عن صياغة تشريع متوازن يتماشى مع المعايير الدولية للعمل ويعزز من التزام مصر بالاتفاقيات والمواثيق الحقوقية المرتبطة بالحق في العمل وظروفه العادلة.

وأكد جبران أن القانون الجديد جاء ليحقق التوازن بين جميع الشركاء في سوق العمل؛ فهو يضمن للدولة بيئة عمل أكثر إنتاجية وجاذبة للاستثمارات، ويوفر لأصحاب الأعمال فرصًا أكبر للتوسع والنمو، وفي الوقت نفسه يكفل للعمال حقوقهم الأساسية، بدءًا من الأجر العادل مرورًا بالأمان الوظيفي وحتى الحماية الاجتماعية.

كما استعرض الوزير أبرز ملامح القانون والتي شملت:

تنظيم عقود العمل.

ضوابط تراخيص الأجانب.

إجراءات المحاكم العمالية.

حقوق المرأة.

قواعد الصحة والسلامة المهنية.

لم يغفل القانون عن استيعاب أنماط العمل الحديثة التي ظهرت مع التحولات التكنولوجية.

كذلك فقد شدد جبران على أن التشريع يولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويعزز قدرة الكوادر المصرية على المنافسة إقليميًا وعالميًا.