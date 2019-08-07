قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يهدف إلى إصلاح الأحوال المالية بالنسبة لأصحاب المعاشات ويسعى لفض النزاعات المالية التي تحدث بين التأمينات والمعاشات ورد الأموال لأصحابها الأساسيين في وسط ترقب الملايين من المواطنين حول تطبيق قانون المعاشات والتأمينات الجديد وماهي الفئات المستحقة وفقاً للقانون، في هذا الضوء حدد الفئات وهم ( الأرامل، الأبناء ويشمل البنين والبنات، والوالدين، والأخوة والأخوات)، علماً بأن لابد ان تتوفر في هذه الفئات الضوابط والمعايير المطلوبة.

موعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد

تم تحديد موعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك أول يناير عام 2020 الموافق 1-1-2020م، فيما عدا 4 مواد سوف يتم العمل بها بداية من اليوم التالي من بداية تطبيق القانون، حيث تتزامن الأربع مواد وهم (111 -112-113-114) مع الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات.

شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات في حالة وفاة المؤمن عليه

هناك بعض الشروط من أجل استحقاق الأرملة وأبنائها والأخوة والأخوات في حالة وفاة المؤمن عليه وهي تتضمن في 8 نقاط على النحو التالي:-

الأرامل : لابد أن يكون الزواج موثقاً بحكم قضائي بات، بالنسبة لـ الأرمل ألا يكون متزوجا من أخرى.

الأبناء (البنين والبنات):- الأبنة ألا تكون متزوجة، أما الأبن يكون بلغ سن 11 سنة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-

1- الشخص الذي لا يقدر على الكسب.

2- أن يكون طالب بشرط لا تتجاوز المرحلة التعليمية البكالوريوس وعدم تجاوز العمر عن ستة وعشرون عاما وهو لم يزاول أي مهنة أو يعمل.

3- الطالب أو خريج البكالوريوس أو ما يعادلها من المراحل ممن الحاصلين على مؤهلات أقل وبلغ سن 24 سنة.