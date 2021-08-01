قانون الإجازات للقطاع الخاص 2021

الشباب الذين لا تتاح بهم فرص عمل في الجهات الحكومية يلجئ ون إلى القطاعات الخاصة لذلك نجد أن العديد من الشباب ملتحقين بالعمل في قطاعات خاصه، ولكن تشغل أذهان الشباب مسألة الصلاحيات المتاحة لهم وخاصةً مواضيع الإجازات مثل العمل الحكومي.

مفهوم الإجازات في العمل

هي عبارة عن أيام يحصل عليها الموظف مقابل قيمة مالية ويحصل عليها الموظف وقتما يريد وهذه الإجازات مختلفة من قطاع لقطاع آخر من مكان لآخر ومن مدير عمل إلى مدير عمل آخر ولكنها متشابهة في القطاع الحكومي.

كما يجب إعلام صاحب العمل قبل يوم الإجازة المطلوب لكي يستطيع أن يدبر الأمر ويأتي بموظف بديل.

و‏الإجازات تشمل أيام مدفوعة الأجر فيما عدا المناسبات الرسمية والأعياد وتقوم الدولة بتحديد هذه الإجازات مدفوعة الأجر.

الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

لا توجد أية مشاكل بخصوص الإجازات في القطاع الحكومي ولكن يشمل القطاع الخاص عدة مشكلات، حيث يريد صاحب العمل كسب الأرباح وسير العمل على أكمل وجه دون مواجهة أي إجازات، ولكن القانون المصري يحفظ حقوق المواطن الموظف في القطاع الخاص حيث ينص القانون على الآتي: