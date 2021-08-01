قانون الإجازات للقطاع الخاص 2021
الشباب الذين لا تتاح بهم فرص عمل في الجهات الحكومية يلجئ ون إلى القطاعات الخاصة لذلك نجد أن العديد من الشباب ملتحقين بالعمل في قطاعات خاصه، ولكن تشغل أذهان الشباب مسألة الصلاحيات المتاحة لهم وخاصةً مواضيع الإجازات مثل العمل الحكومي.
مفهوم الإجازات في العمل
- هي عبارة عن أيام يحصل عليها الموظف مقابل قيمة مالية ويحصل عليها الموظف وقتما يريد وهذه الإجازات مختلفة من قطاع لقطاع آخر من مكان لآخر ومن مدير عمل إلى مدير عمل آخر ولكنها متشابهة في القطاع الحكومي.
- كما يجب إعلام صاحب العمل قبل يوم الإجازة المطلوب لكي يستطيع أن يدبر الأمر ويأتي بموظف بديل.
- والإجازات تشمل أيام مدفوعة الأجر فيما عدا المناسبات الرسمية والأعياد وتقوم الدولة بتحديد هذه الإجازات مدفوعة الأجر.
الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص
لا توجد أية مشاكل بخصوص الإجازات في القطاع الحكومي ولكن يشمل القطاع الخاص عدة مشكلات، حيث يريد صاحب العمل كسب الأرباح وسير العمل على أكمل وجه دون مواجهة أي إجازات، ولكن القانون المصري يحفظ حقوق المواطن الموظف في القطاع الخاص حيث ينص القانون على الآتي:
- يحق لأي موظف عامل أخذ إجازة مدفوعة الأجر لا يتم حسابها داخل أجازات المناسبات الرسمية والأعياد والعطل الأسبوعية وذلك.
- من حق المواطن الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل أجازات المناسبات الرسمية أو الأعياد أو عطلات نهاية الأسبوع، ومن خلال ذلك يكون لدى المواطن الحق في الحصول خمسة عشر يوما أجازة مدفوعة الأجر خلال العام الأول من العمل.
- وتصبح الخمسة عشر يوما واحد وعشرون بعد مرور العام الأول من العمل.
- وفي حالة تجاوز مدة العمل عشرة أعوام فيكون لدى العامل الحق في أخذ 30 يوم سنويا.
- وتصبح المدة شهر ونصف سنويا في حالة تجاوز فترة العمل 50 عاما وأيضا ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
- إن لم تكن المدة قد تجاوزت العام ففي هذه الحالة يتم حساب مدة الإجازة طبقا للفترة التي قضاها الموظف في العمل شريطة ألا تقل عن نصف عام.
- الموظفين الذين يسافرون أو أصحاب المسافات البعيدة تزيد مدة إجازتهم أسبوع واحد عن باقي الإجازات حسب قرار الوزير
- هكذا نكون قد تعرفنا على الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص وأهم مواد القانون المصري التي تحفظ حقوق الموظف والعامل المصري في القطاعات الخاصة ومدة الإجازات التي يحصل عليها كل عامل حسب مدة العمل التي قضاها.