“قاموا بتصوير فتاة قاصر وهي عارية لابتزازها”.. تفاصيل القبض على 3 طلاب بحلوان

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة القبض على 3 طلاب قاموا باستدراج فتاة قاصر إلى شقة أحدهم بمدينة 15 مايو في حلوان، وجردوها من ملابسها وصوروها وهي عارية لابتزازها.

وتلقى رجال الأمن بقسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من فتاة في الخامسة عشرة من عمرها، يفيد باستدراج 3 طلاب لها وهم (أ، ي، ز) لشقة أحدهم بالمدينة التابع لها قسم الشرطة، وقاموا بتجريدها من ملابسها وتصويرها وهي عارية رغمًا عنها من أجل ممارسة الرذيلة معها.

وبعد القبض على المتهمين، أدلى (أ) بأنه أقدم على استدراج الفتاة لشقته مستغلًا علاقتهما العاطفية وثقتها به، وعقب دخولها الشقة فوجئت به هو وأصدقائه (ي)، و(ز) يجردونها من ملابسها ويصورنها وهي عارية.

وتمكن رجال الأمن بقسم شرطة 15 مايو من القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بفعلتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يأتي ذلك بعد مرور أقل من شهر على خبر انتحار بسنت خالد، بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني بنشر صور مفبركة لها، وهو الخبر الذي أثار صدمة وحزنًا كبيرين وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة المتورطين في فبركة ونشر الصور على الإنترنت، مما جعل فتاة كفر الزيات تقدم على إنهاء حياتها بتناول حبة الغلة السامة، تاركة رسالة وداع لوالدتها.