قافلة علاجية بمحافظة البحر الأحمر للكشف عن المواطنين بالمجان

شهدت الساعات الأخيرة اطلاق مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر قافلة علاجية بشكل مجاني إلى القرى الجنوبية في البحر الأحمر، وذلك تبعا للتعليمات التي أصدرتها وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، وكذلك تحت اشراف محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي ووكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وهي القافلة العلاجية التي جاءت بهدف تقديم العلاج والرعاية الطبية والصحية لعدد كبير من المواطنين في القرى الجنوبية بمحافظة البحر الأحمر، وقد تم الإعلان بان تفاصيل هذه الحملة العلاجية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل القافلة العلاجية بالبحر الأحمر للكشف عن 144 مواطن بشكل مجاني.

علاج 144 مواطن بالمجان من خلال حملة علاجية بالبحر الأحمر

وتعبا للبيان الرسمي الذي أطلقته وزارة الصحة المصرية خلال الساعات الأيام الأخيرة فنجد أن هذه القافلة العلاجية المجانية المكلفة من وزارة الصحة قد تمكنت من اجراء الكشف على عدد كبير من المواطنين في القرى الجنوبية في البحر الأحمر والذين بلغ عددهم 144 مواطن كما تم صرف العلاج أيضا بشكلٍ مجاني على اختلاف التخصصات الطبية في كافة الحالات المرضية، كما تم إجراء ما يصل إلى 25 فحص معملي وكذلك 17 فحص أشعة وسونار، كما تم إجراء الكشوفات المبكرة عن الأمراض المزمنة والتي وصل عددها إلى حوالي 21 كشف مبكر.

تفاصيل الحملة العلاجية المجانية في البحر الأحمر

وكانت كافة الكشوفات والفحوصات التي أجريت على المواطنين في القرى المختلفة في محافظة البحر الأحمر قد تمت بشكل مجاني بالكامل لكافة المواطنين، وذلك حتى يكون هناك ضمان لوصول كافة الخدمات الطبية والعلاجية لكافة أنحاء التي المدن والقرى في محافظة البحر الاحمر، وقد قام وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتفقد كافة الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية في مرسى علم، وذلك لبتأكد من عملية سير تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالشكل المطلوب.