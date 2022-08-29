100 جنيه زيادة.. إضافة 5 سلع جديدة على بطاقات التموين على بمقررات شهر سبتمبر

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة بمؤسساتها المعنية، ممثلة في وزارة التموين والزراعة والقوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، تعمل على ملف الأمن الغذائي، وتوفير السلع وإتاحتها في الأسواق، بما يساهم في ضبط الأسعار، وعمل التوازن بين الطلب من قبل المواطنين والسلع المعروضة، فلا يوجد أي ندرة أو أزمة في كافة السلع، وتحرص وزارة التموين على إضافة عدد من السلع على البطاقة التموينية، لتلبية احتياجات المواطن، ونوضح في تقريرنا التالي تفاصيل إضافة 5 سلع جديدة على بطاقات التموين على قائمة شهر سبتمبر، وموضوعات أخرى ذات صلة .

حزمة استثنائية في منظومة الدعم الغذائي

وتابع معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc» : «نطمئن المواطنين دائمًا على عدم وجود نقض أو أزمة في أي سلعة، وذلك منذ أزمة كورونا، ثم التضخم العالمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك مواسم الأعياد ورمضان، وعلى العكس فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحزمة استثنائية في منظومة الدعم الغذائي لمدة 6 شهور تبدأ من شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 شهور قادمة .

إضافة 5 سلع جديدة على بطاقات التموين

وأضاف كمال خلال المداخلة، أن وزارة التموين قررت تخصيص دعمًا إضافيًا على بطاقة التموين للأسر الأكثر احتيجًا، والبالغ عددها 9 ملايين أسرة، لحوالي 36 مليون مستفيد، بواقع 100 جنيه لكل أسرة، و200 جنيه للأسرتين، و300 جنيه للثلاث أسر، مشيرًا إلى أن وزير التموين أصدر قرارًا بإضافة 5 سلع تموينية جديدة على قائمة شهر سبتمبر، ليصبح إجمالي السلع 30 سلعة بدلًا من 25 سلعة، حيث تم إضافة مسلى نباتي ودقيق معبأ وطحينة بيضاء وتونة مفتتة ومربي، ليتسنى للمواطن الحصول على احتياجاته الأساسية، ويستطيع بحسب الزيادة الجديدة الحصول على أي سلع حرة أو تموينية داخل هذه المنظومة، لو تبقى مبلغ من الدعم .