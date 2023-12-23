في هذا الموعد.. هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا ضمن احتفالات عيد الحب 2024

يحيي المطرب هاني شاكر حفلاً غنائياً ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك ضمن احتفالات عيد الحب، يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير المقبل.

هاني شاكر - صورة أرشيفية

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر باقة أجمل أغانيه القديمة والحديثة منها: بحبك أنا، لسه بتسألي، بلدي، يا ريتني، مش حب وبس، أحلف بسماها، علي الضحكاية، هشكي لمين.

يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر أغنية تحمل اسم بلاد البخت، عبر قناته الرسمية يوتيوب والمنصات الموسيقية، وهي من تأليف كريم حكيم، وتلحين مصطفى شكري، وتوزيع ميدو مزيكا.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

قليل البخت لو سافر بلاد البخت هيرجع منها شايل نحس في يخت، ده إيده على الذهب تتحط تبقى تراب، يخبط على الحظوظ تقفل في وشه الباب، فيه ناس حظوظهم في السما وناس حظوظهم تحت، فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور.