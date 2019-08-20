في مفاجأة غير متوقعة: إعتزال الفنانة إليسا الغناء

في مفاجأة غير متوقعة قررت الفنانة إليسا ملكة الإحساس والرومانسية إعتزال الغناء، وقد صدم هذا القرار كل عشاق ومحبي الفنانة إليسا، حيث أنها صدمة غير متوقعة وجاءت فجأة، بدون أن يتوقع أحد هذا القرار بدون سابق إنذار.

ففي تغريدة للفنانة إليسا علي تويتر قالت ” أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا “.

وبعد هذه التغريدة إنقلبت كل مواقع الإنترنت رأساً على عقب، حيث إنهالت التعليقات من كل حدب وصوب من كل عشاق ومحبي ملكة الإحساس والرومانسية إليسا، علي أن ترجع عن هذا القرار القاسي والصادم بإعتزالها الغناء والعودة مرة أخري.

أسباب محتملة لإعتزال مطربة الإحساس الفنانة إليسا:

1- المرض… قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلي قرار إعتزال الفنانة إليسا، حيث أنها قد عانت منذ فترة بالمرض ولكنها تعافت منه فممكن أن يكون قد عاد مجدداً.

2- الإكتئاب… فنعلم كثيراً أن الفنانين قد يأتي عليهم فترة ويصابون بحالات إكتئاب، مثلما حصل مع الفنانة شيرين وعادت مرة أخري.

3- شركات الإنتاج… قد يكون هناك مشاكل في العمل خاصة بشركات الإنتاج، التي تتعامل معها إليسا وذلك قد يكون من خلال الكلمة التي تتحدث فيها عن المافيا.

4- دعاية… وقد يكون من أحد الأسباب هو عمل دعاية وشو إعلامي لترويج ألبومها الجديد قبل صدوره، فمع الساعات القادمة سوف نري أي من هذه الأسباب قد يكون هو الصحيح.