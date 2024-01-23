في عيد الحب “علي الحجار” يُحيي أولى حفلات “100 سنة غُنا” بدار الأوبرا المصرية

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لتحقيق حلمه بإحياء أولى حفلات مشروعه الجديد “100 سنة غُنا” في دار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، الموافق عيد الحب، ذلك الحلم الذي طالب بتحقيقه كثيراً على مدار أكثر من عشرون عام مضى.

صورة مرسومة للمطرب على الحجار _ المصدر: مرسومة بواسطة رسام الكاريكاتير انس الديب

ويهدف مشروع “علي الحجار” إلى إعادة تقديم الأغنيات التراثية لكبار نجوم الطرب المصري الأصيل منذ القرن التاسع عشر بدايةً من العمالقة محمد عثمان وعبدة الحمولي وأبو العلا محمد وغيرهم من مطربي ذلك القرن وحتى مطربي القرن العشرين، وذلك بطريقة تتناسب مع العصر الحالي.

ويؤكد “الحجار” أن مشروع “100 سنة غُنا” سيكون بوابة فنية لتعريف الأجيال الجديدة بالطرب المصري الأصيل، مضيفاً: “سنسعى من خلال المشروع لإحياء كنوز غنائية كانت أوشكت على الاندثار لعظماء التلحين والغناء بمصر، وسيتم توزيعها بطريقة حديثة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة”.

وكان خلال لقاء سابق بين المطرب علي الحجار ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تم استعراض المشروع، ومراحل تنفيذه، واتفقوا على اكتشاف ودعم المواهب الشابة من القاهرة والمحافظات، من خلال مشروع “100 سنة غُنا”، لتكون نواة لجيل جديد من المطربين الذين سيحافظون على التراث الغنائي المصري ويوصلونه للأجيال الحالية والمقبلة.