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في عيد الحب “علي الحجار” يُحيي أولى حفلات “100 سنة غُنا” بدار الأوبرا المصرية

أحمد حمدى عبدالجواد

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لتحقيق حلمه بإحياء أولى حفلات مشروعه الجديد “100 سنة غُنا” في دار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، الموافق عيد الحب، ذلك الحلم الذي طالب بتحقيقه كثيراً على مدار أكثر من عشرون عام مضى.

على الحجار 100 سنة غنا

صورة مرسومة للمطرب على الحجار _ المصدر: مرسومة بواسطة رسام الكاريكاتير انس الديب

ويهدف مشروع “علي الحجار” إلى إعادة تقديم الأغنيات التراثية لكبار نجوم الطرب المصري الأصيل منذ القرن التاسع عشر بدايةً من العمالقة محمد عثمان وعبدة الحمولي وأبو العلا محمد وغيرهم من مطربي ذلك القرن وحتى مطربي القرن العشرين، وذلك بطريقة تتناسب مع العصر الحالي.

علي الحجار 100 سنة غنا
المطرب علي الحجار خلال إحياء إحدى حفلاته _ المصدر شبكة CNN

ويؤكد “الحجار” أن مشروع “100 سنة غُنا” سيكون بوابة فنية لتعريف الأجيال الجديدة بالطرب المصري الأصيل، مضيفاً: “سنسعى من خلال المشروع لإحياء كنوز غنائية كانت أوشكت على الاندثار لعظماء التلحين والغناء بمصر، وسيتم توزيعها بطريقة حديثة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة”.

علي الحجار 100 سنة غنا
لقاء المطرب علي الحجار ووزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني _ المصدر: جريدة الشروق

وكان خلال لقاء سابق بين المطرب علي الحجار ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تم استعراض المشروع، ومراحل تنفيذه، واتفقوا على اكتشاف ودعم المواهب الشابة من القاهرة والمحافظات، من خلال مشروع “100 سنة غُنا”، لتكون نواة لجيل جديد من المطربين الذين سيحافظون على التراث الغنائي المصري ويوصلونه للأجيال الحالية والمقبلة.

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عن الكاتب:
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أحمد حمدى عبدالجواد

حاصل على بكالوريوس في الإعلام

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