في ضربة جديدة للفساد.. القبض على 30 مسؤولا في وزارة التموين بينهم مسئول مشروع جمعيتي

تستمر التحقيقات في قضايا فساد وزارة التموين حيث ألقت الأجهزة الرقابية في مصر القبض على عدد كبير من المتهمين داخل وزارة التموين، وذلك بعد الكشف عن قضايا فساد كبيرة داخل الوزارة، حيث تعرضت مصر في الفترة الأخيرة إلى أزمة غذائية في عدد من السلع الأساسية، بينما يستغل البعض تلك الأزمة من أجل الربح وأعلنت الرقابة الإدارية القبض عن 30 مسؤولا داخل شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وتم تحويلهم إلى النيابة من أجل التحقيق معهم.

قامت الرقابة الإدارية في مصر صباح اليوم الأربعاء بإلقاء القبض على مجموعة من الفاسدين داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد القبض على مجموعة أخرى في بداية الشهر، حيث يتم التحقيق معهم في الوقت الحالي، وكان من بينهم المقبوض عليهم مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي وذلك في محافظة القاهرة، ومسئول المشروع في شركة النيل، بجانب عدد من المحاسبين والعضو المالي للشركة، حيث تم توجيه إليهم تهم التلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي في محافظة القاهرة.

نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا لها أعلنت فيه أن أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بالقاهرة تم القبض عليهم وتحويلهم إلى النيابة العامة ويخضعون حاليا للتحقيق وفق الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار تشديد الرقابة والتنسيق بين وزارة التموين والأجهزة الرقابية.