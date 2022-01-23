في زيارة تفقدية … محافظ الشرقية يطمئن على سير أعمال إنشاء مشتل 30 يونيه وإنشاء حديقة عامة

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة تفقديه بهدف الاطمئنان على سير أعمال إنشاء الحديقة العامة ومشتل 30 يونيه وذلك بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، حيث يتم تنفيذ تلك الأعمال على مساحة شاسعة تبلغ 3500 متر، والجدير بالذكر أن تلك الخطوة جاءت كبديل عن مقلب القمامة الذي كان يتواجد داخل المدينة متاخماً للكتلة السكنية، ولا شك أن تلك الخطوة هامة للغاية حيث تحافظ على المدينة من خطر التلوث البيئي ومنع انتشار الأمراض والأوبئة بسبب القمامة المتراكمة فذلاً عن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الشرقية يطلع على آخر تطورات الأعمال بمدينة ههيا

من جانبها، قامت المهندسة سحر لطفي رئيسة مركز ههيا بمحافظة الشرقية بتقديم شرح وافي عن سير الأعمال بالحديقة العامة، حيث أكدت بأنه يتم تنفيذ مهام الحفر اللازمة لإنشاء سور على حول الحديثة بطول 430 متر، وتطرقت إلى سرد المساحة التي يتم إنشاء الحديثة عليها فتكون 240 م وطول وعرض 20 متر.

الجدير بالذكر أن تلك الحديقة تكون محاطة بالسياج الأخضر فضلاً عن تركيب النجيل المزود بالرشاشات للرس، ومن المفترض أن يقوم المزارعين بغرس الأحواض المليئة بالزهور المتنوعة الألوان، بجانب ذلك سيتم تثبيت مقاعد من أجل استقبال الزائرين والمواطنين في الحديقة لتكون متنفس لأهالي مدينة ههيا، وفي نفس السياق، حرص محافظ الشرقية على تفقد أخر تطورات أعمال إنشاء مشتل 30 يونيو وأوصي بالانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال

على صعيد آخر، شدد محافظ الشرقية على جميع القائمين على إدارة مركز ومدينة ههيا بضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال إنشاء الحديقة لاستعادة صورتها الجمالية والحضارية، لأنها ستنعكس بشكل إيجابي على المدينة بأكملها.

وتجدر الإشارة إلى أن قطعة الأرض المقام عليها الحديقه قد ظلت لسنوات متعددة تستخدم كمقلب عشوائي للقمامة والمخلفات بالمدينة وكان ينبعث منها الروائح الكريهة التي تضر بصحة المواطنين، ومن ثم اتخذ المحافظ قراراً بنقل تلك القمامة للمدفن الصحي واستبدالها بإنشاء حديقة عامة لتكون واجهة حضارية ولمسة جمالية على المدينة.