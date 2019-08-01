في ذكري وفاة “مرسى الزناتى”.. معلومات لا تعرفها عن سعيد صالح

تحل هذه الأيام الذكري الخامسة علي رحيل سلطان الكوميديا الفنان سعيد صالح، حيث ترك خلفه تاريخاً وتراثاً فنياً لجميع الأجيال، ورصيد من العمل المسرحي لا يُقدر بثمن، أكثر من 500 فيلم و300 مسرحية قدمها خلال مسيرته الفنية، بخلاف الأعمال الدرامية التى شارك بها ولعب بطولتها وأيضاً الأعمال الإذاعية.

أشهر أعمال الراحل الفنان سعيد صالح المسرحية:

تعتبر أشهر أعمال سعيد صالح المسرحية كانت “مدرسة المشاغبين”، مع رفيق دربه الفنان عادل إمام، والتي كانت بداية لثورة المسرح الكوميدي، وعُرف سعيد صالح فيما بعد بـ”مرسي إبن المعلم الزناتي”، وأصبحت “إيفيهاته” تردَّد حتى يومنا هذا، رغم أن المسرحية بدأ عرضها في بداية سنة 1973. وبعد “مدرسة المشاغبين” وما أحدثته من ضجة، ومهاجمة وتأييد في الوقت نفسه، جاءت بعد ذلك مسرحية “العيال كبرت”، وأدى فيها شخصية “سلطان” المسيطر على أشقائه والولد الشقي، ليعود مرَّة ثانية لترك بصمة أكبر على المسرح الكوميدي تعيش علي مر السنين.

بداية الفنان الراحل زعيم الكوميديا سعيد صالح:

ولد الفنان سعيد صالح يوم 31 يوليو عام 1939م بالمنوفية في مصر، لعائلة متوسطة الحال، حيث كان والده أزهرياً ويعمل في شركة الغاز، وحصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1960م. وظهرت موهبته الفنية مبكراً، فإنضم إلى المسرح المدرسي وشارك في المعسكرات الصيفية بمدينة الإسكندرية، كما كان عاشقاً للمسرح وكان يذهب إلى مسرح الأزبكية ويختبئ في طرقاته لمشاهدة الممثلين من وراء الكواليس لعشقه الكبير بالمسرح.

بدأ الفنان سعيد صالح مشواره الفني من خلال الفرق المختلفة بمسارح التلفزيون، التي قدم بها العديد من الأدوار الصغيرة، مما مكنه من لفت الأنظار إلى موهبته حتى جاءت إنطلاقته الحقيقية عقب نجاحه في مسرحية “مدرسة المشاغبين” التي فتحت له أبواب النجومية. وتزوج سعيد صالح مرتين وأنجب من زوجته الأولى إبنته هند، ثم تزوج في عام 2014 من فتاة تصغره في العمر​​​​​​.

عادل إمام وسعيد صالح صداقه دامت العمر كله:

شكل النجم الراحل سعيد صالح ثنائياً قوياً مع الزعيم عادل إمام، فى فترة الثمانينيات وقدما الكثير من الأعمال السينمائية، كان عادل إمام هو بطلها الأول، ويأتى بعده سعيد صالح، برغم الموهبة الفذة التى كان يتمتع بها. إلا أنه قضى فترة من الوقت فى السجن بسبب قضية مخدرات، ولكن خرج عام 1996. وبعد خروج سعيد صالح من السجن عانى بعض الوقت من مسألة المشاركة فى أعمال سينمائية، بعدما كان هو البطل الأول والأوحد للكثير من الأفلام.

وألقى الكثيرون باللوم على عادل إمام لعدم إستعانته بسعيد صالح فى أفلامه فى فترة التسعينات، إلا أن الزعيم كان يرد قائلا “سعيد صالح ماينفعش ليه أى دور”، وبالفعل بعد فترة قليلة من إنتشار هذا الكلام، عاد الزعيم وإستعان بصديق عمره سعيد صالح فى فيلم “بخيت وعديلة 2″، ولعب دور زعيم العمال وصديق البطل فى نفس الوقت، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً في ذلك الوقت.

وفاة نجم الكوميديا الكبير الراحل سعيد صالح:

توفي الفنان الكبير سعيد صالح في صباح يوم الجمعة الأول من أغسطس عام 2014، بعد تدهور صحته ودخوله العناية المركزة في مستشفى المعادي العسكري في القاهرة، بعد أزمة قلبية أودت بحياته وتم تشيبيع جثمانه بحضور عدد من الزملاء في الوسط الفني، ودفن في مسقط رأسه.

وتحل هذه الأيام ذكري وفاة أحد أشهر وأكبر عمالقة الكوميديا في مصر والوطن العربي، ذكري وفاة “مرسي الزناتي”، “سلطان” النجم الراحل سعيد صالح.