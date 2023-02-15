في ذكري ميلادها أشهر ايفهات سهير البابلي وسر اعتزالها | صور 

في ذكري ميلادها يتذكر الجميع ايفهاتها، اشتهرت الفنانة الجميلة سهير البابلي بخفة الدم والكوميديا الذي ليس لها مثيل وكان لها ايفهات ترسخت في عقول الجماهير وما زالوا يرددوها حتي الآن ومن أشهرها:

مسرحية المشاغبين: “تعرف إيه عن المنطق”.

“هقطعلك لسانك من لغاليغو”.

مسرحية ريا وسكينة :”انت شايل اللوز قبل الجواز… الملافظ سعد ياعبد العال وانت عليك لفظ يهد جبال”.

مسلسل بكيزة وزغلول:”أنا إتولدت هانم وهموت هانم .. جربعة مش هتجربع ذل مش هتزل”.

كانت منذ بدايتها أهم النجوم مثل عبدالحليم حافظ وسعاد حسني وفاتن حمامة وعمر الشريف وفؤاد المهندس، وبالرغم من كل هذا فلم يغويها سحر السينما لكنها عشقت المسرح، وأصبحت إحدى ملكاته في عصره الذهبي وقد نافست البابلي نجمات المسرح مثل سميحة أيوب، سناء جميل، وسهير المرشدي، وقدمت عددًا من الروائع على خشبته، وظلت منذ الستينات وحتى التسعينات تحصد نجاحات متتالية على المسرح.

ورغم تأثر معظم المشاهدين بالسينما والتليفزيون، إلا أنها استطاعت ترك بصمة في حياتنا اليومية من خلال بعض أعمالها المسرحية، خاصة التي تم تصويرها وعرضها تليفزيونيا، وعلى رأس هذه الأعمال المسرحية “مدرسة المشاغبين” مع الفنانين: عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد زكي، هادي الجيار، يونس شلبي، وحسن مصطفى، حيث استطاعت رغم وقوفها أمام “أباطرة الكوميديا” عادل إمام وسعيد صالح، أن تفرض شخصيتها، ولا تكون ذات حضور باهت كمعظم “الكوميديانات”.

اعتزلت الفنانة سهير البابلي عام 1997م بعد ارتدائها الحجاب، وفي عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة.

توفيت في21 نوفمبر 2021 بأحد المستشفيات في القاهرة عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد تعرضها لأزمة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر تطلبت إدخالها إلى العناية المركزة.