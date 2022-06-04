في ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز Google يغير وجهته لأحياء هذه الذكري

في مثل هذا اليوم الموافق 4 من شهر يونيو من عام 1946 ولد الفنان الكبير محمود عبد العزيز في غرب مدينة الإسكندرية، ويحتفل موقع جوجل Google بهذا اليوم وإحياء لذكرى هذا النجم الكبير من خلال تغيير واجهة محرك جوجل Google المحرك الأشهر عالميا إلى صورة للنجم المصري في أحد أعماله الشهيرة وهو الفيلم المصري (الكيت كات) الذي كان يقوم الفنان محمود عبد العزيز ببطولة ذلك الفيلم.

وفي الذكرى 76 ليوم ميلاد الممثل الراحل محمود عبد العزيز نرصد بعض مراحل حياته الهامة في السطور القادمة.

كان الفنان محمود عبد العزيز محب للتعليم بشكل واضح حيث حصل على بكالوريوس من كُلْيَة الزراعة جامعة الإسكندرية في عام 1966 ثم بعد ذلك وبسبب حبه للعلم التحق بالدراسات العليا وحصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة في العلوم الزراعية وبالأخص في تخصص تربية النحل.

تزوج مرتين ولديه من الأبناء اثنين (محمد وكريم) يعملون في مجال الفن أيضا مثل أبيهم وزوجته الثانية هي الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي.

لديه محصلة كبيرة من التاريخ الفني حيث تصل إلى حوالي 84 عمل ما بين فيلم سينمائي ومسلسل من بطولته بدأها بدورة في فيلم الحفيد في عام 1974، كما لقبه النقاد والمختصين في مجال السينما والفن بالساحر نسبة إلى فيلمه الشهير (الساحر) الذي قام ببطولته.

توفي الفنان المصري محمود عبد العزيز في يوم 12 من شهر نوفمبر في عام 2016 بعد صراع مع المرض في أواخر فترات حياته تاركا خلفه تراثا فنيا كبيرا لا يمكن طيه أو نسيانه وسيظل محفورا في ذاكرة محبيه وعشاقه.