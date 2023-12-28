“في ذكرى ميلاده”.. 3 شائعات طاردت سمير صبري بعد رحيله

حلت أمس الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الجاري، الذكرى الـ 87 لميلاد الفنان الراحل سمير صبري، الذي ولد عام 1936 بمدينة الإسكندرية، والذي رحل عنا في العام الماضي يوم 22 مايو.

لقطات متنوعة للفنان الراحل سمير صبري - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

إنه فنان متعدد المواهب، حيث اشتهر بمواهبه كممثل ومغني وراقص، وكان أيضًا مذيعًا تلفزيونيًا متميزًا، وأثناء مسيرته الفنية، قدم سمير صبري أكثر من 200 عملًا فنيًا، بما في ذلك أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية متنوعة، وأدى أيضًا عددًا من الأغاني الناجحة.

بالرغم من ابتعاد سمير صبري عن الإعلام في حياته الشخصية، إلا أن بعد رحيله بدأت تنتشر شائعات عديدة عن حياته، ومن بين هذه الشائعات، تم تداول أخبار حول وجود أبناء له، وعلى سبيل المثال، أشار صديقه مصطفى عبد السلام إلى وجود ابن طبيب أسنان في بريطانيا. ومع ذلك، تم نفي هذه الشائعة بعد استخراج إعلان الوراثة الخاص بسمير صبري من قبل الورثة.

ظهرت شائعات أخرى تتعلق ببيع شقة سمير صبري، إلا أن مصدرًا مقربًا منه نفى هذا الادعاء وأكد عدم رغبة الورثة في بيع الشقة. ويجب أن نذكر أن آخر أعماله كان فيلم “حدث في 2 طلعت حرب” مع مجموعة متميزة من النجوم، بالإضافة إلى شائعة زواجه من الفنانة سماح أنور، التي ردت على هذه الشائعة بشكل رسمي ونفتها تمامًا.