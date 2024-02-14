“في ذكرى رحيلها”.. محطات هامة في حياة زيزي مصطفى

حلت أول أمس الاثنين، الذكرى الـ 16 لوفاة الفنانة القديرة زيزي مصطفى، التي رحلت عن عالمنا في 12 فبراير عام 2008 داخل منزلها في منطقة مصر الجديدة، عن عمر ناهز 62 عامًا إثر نوبة قلبية حادة.

لقطات من أعمال الفنانة الراحلة زيزي مصطفى - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

الفنانة زيزي مصطفى قدمت إرثًا فنيًا كبيرًا في مجالات السينما والدراما والمسرح والإذاعة، حيث شاركت في أكثر من 44 فيلمًا سينمائيًا وأكثر من 150 مسلسلًا ما بين الأعمال الدرامية والسهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية.

وُلِدت الفنانة زيزي مصطفى، في 2 يونيو 1943، وحصلت على دبلوم الفنون التطريزية قبل أن يختارها المخرج صلاح أبو سيف، وهي في الرابعة عشرة من عمرها، للمشاركة في فيلم “بين السماء والأرض”.

فيما بعد، شاركت زيزي مصطفى، في أفلام مثل “المراهقات” و”البوسطجي”، الذي شكّل انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن. دخلت عالم التمثيل في سن مبكرة وشاركت في العديد من الأعمال المشهورة مثل “المتمردون”، “زوجة رجل مهم”، “زائر الفجر”، “حرامية في كي جي تو”، “شبر ونص”، و”صايع بحر”.

كما شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل “أبنائي الأعزاء.. شكرًا”، “أحلام الفتى الطائر”، “ليالي الحلمية”، “ريا وسكينة”، و”راجل وست ستات”، و”رجل في زمن العولمة”.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت زيزي مصطفى، من مهندس بحري وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، ثم تزوجت من الممثل محمد خيري، وكذلك من الممثل يسري مصطفى.