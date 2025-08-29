أخبار مصر

في الشرقية.. النيران تلتهم 4 سيارات نقل بمحيط مستشفى القرين- صور

أحمد مراد

التهمت النيران، اليوم الجمعة، في أربعة سيارات نقل بجراج يقع في محيط مستشفى القرين بمحافظة الشرقية، مما أدى إلى تحولها إلى كومة من اللهب

نشوب حريق في جراج سيارات بالشرقية

وأسفر الحريق عن خسائر فادحة بالسيارات الأربعة التي تعمل في مجال نقل البضائع، وفي الوقت المناسب تدخلت سيارات الإطفاء لمنع امتداد الحريق إلى باقي المكان أو الأماكن المجاورة.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب بنشوب حريق داخل أحد الجراجات في محيط مستشفى القرين، وتم التعامل مع البلاغ على الفور.

ودفعت قوات الحماية المدنية بثلاثة سيارات إطفاء من أجل السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر الازم، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات حول ملابسات الواقعة.

ومن جانبهم فقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لا سيما موقع الفيسبوك، مقاطع فيديو وصورا خاصة بالواقعة، وأظهر الأهالي تعاطفا كبيرا مع أصحاب السيارات الأربعة.

