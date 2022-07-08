أخبار مصر

في الساحات والمساجد الكبرى.. موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية

عيد سعيد

أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الأضحى حسب التوقيت المحلي للإسماعيلية، حيث يبدأ اليوم المسلمون حول العالم صيام يوم عرفة ويبدأون غدًا في صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري الحالي 1443، وعقب الانتهاء من صلاة العيد يبدأون في ذبح الأضاحي.

موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية

موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية

ووفقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية ستكون صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية في تمام الخامسة و20 دقيقة ومع أهالي الطور ودمياط ويحتفل سكان الإسماعيلية بأول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح الأضاحي، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: “فصل لربك وانحر”

موعد صلاة عيد الأضحى فى بورسعيد والساحات المخصصة لأدائها

موعد صلاة العيد في السعودية والكويت ومصر 2022 جميع المحافظات

أماكن وأسماء ساحات شعائر صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية
أماكن وأسماء ساحات شعائر صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية

صلاة العيد في الساحات لأول مرة منذ جائحة كورونا

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح الساحات لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى حالة من الإغلاق، مشيرة إلى أن المديريات ستتولى فتح وتجهيز الساحات بالتنسيق مع المحافظة التابعة لها في جميع المحافظات.

أماكن وأسماء ساحات شعائر صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية
أماكن وأسماء ساحات شعائر صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية

خطبة صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية

وأوضحت وزارة الأوقاف على أنه سيتم تجهيز إمامين لإمامة المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب أن موضوع خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك سيتناول ما تحدثه الأعياد والمواسم في النفوس وتأثرها على القيم المجتمعية، مشيرة إلى ما تدخله الأعياد على المسلمين من فرح وسرور حيث إنها تكون مواسم خير وبركة تبتهج بها القلوب وتتلاقى فيها الوجوه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين فيقول الله في كتابه العزيز:”قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون” ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: “إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النقر”، ويوم النقر هو اليوم الذي يلي يوم النحر.

عيد سعيد

محرر قسم الأخبار العاجلة بموقع نجوم مصرية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.