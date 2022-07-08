في الساحات والمساجد الكبرى.. موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية

أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الأضحى حسب التوقيت المحلي للإسماعيلية، حيث يبدأ اليوم المسلمون حول العالم صيام يوم عرفة ويبدأون غدًا في صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري الحالي 1443، وعقب الانتهاء من صلاة العيد يبدأون في ذبح الأضاحي.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية

ووفقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية ستكون صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية في تمام الخامسة و20 دقيقة ومع أهالي الطور ودمياط ويحتفل سكان الإسماعيلية بأول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح الأضاحي، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: “فصل لربك وانحر”

صلاة العيد في الساحات لأول مرة منذ جائحة كورونا

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح الساحات لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى حالة من الإغلاق، مشيرة إلى أن المديريات ستتولى فتح وتجهيز الساحات بالتنسيق مع المحافظة التابعة لها في جميع المحافظات.

خطبة صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية

وأوضحت وزارة الأوقاف على أنه سيتم تجهيز إمامين لإمامة المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب أن موضوع خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك سيتناول ما تحدثه الأعياد والمواسم في النفوس وتأثرها على القيم المجتمعية، مشيرة إلى ما تدخله الأعياد على المسلمين من فرح وسرور حيث إنها تكون مواسم خير وبركة تبتهج بها القلوب وتتلاقى فيها الوجوه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين فيقول الله في كتابه العزيز:”قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون” ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: “إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النقر”، ويوم النقر هو اليوم الذي يلي يوم النحر.