في الساحات والمساجد الكبرى.. موعد صلاة العيد في القاهرة والجيزة 2022

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد المسلمون في شتى بقاع الأرض لصيام يوم عرفة غدًا الجمعة، ويبدأون في ذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 9 يوليو، وفي السياق ذاته أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد صلاة عيد الأضحى للعام الهجري الحالي 1443، في القاهرة ومحافظات مصر المختلفة.

موعد صلاة العيد في القاهرة 2022

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد إقامة صلاة العيد الأضحى المبارك للعام الهجري الحالي على أن يبدأ ذبح الأضاحي عقبها مباشرة لقول الله تعالى: “فصل لربك وانحر”، مشيرا إلى أنه طبقا للأبحاث الفلكية تقام صلاة العيد في كل من القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و26 دقيقة بالتوقيت المحلي للمدينتين.

صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار العمل على قدم وساق لتجهيز الساحات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات المختلفة،

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه يتم وضع خطة كاملة لتخصيص أماكن للسيدات والأطفال في الساحات الكبرى، إلى جانب فتح المصليات للسيدات في المساجد الكبرى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، على أن تعلن كل مديرية عن خطتها في تجهيز الساحات بالتنسيق مع المحافظة التابعة لها.

خطبة صلاة العيد

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على أن صلاة العيد ستقام في الساحات والمساجد الكبرى والجامعة إلى جانب تكليف قيادات الديوان العام بالإعداد المتميز لإقامة صلاة العيد في الساحات والمساجد المعدة لذلك.

وتابع محمد مختار جمعة أن خطبة صلاة العيد، ستكون حول أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها القلوب، وتتلاقى فيها الوجوه وهذا من فضل الله عز وجل حيث يقول سبحانه وتعالى “قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون”.