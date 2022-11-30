في أول ظهور له ..الطفل حماصة في فيلم عسل أسود يظهر مع إدوارد بعد غياب 12 عام

«صاحبك ده فرفور أوي »..تلك المقولة الشهيرة للطفل حماصة في فيلم عسل أسود بطولة الفنان أحمد حلمي وإدوارد وغيرهم من النجوم، والذي عرض في عام 2010.

وقام الفنان إدوارد، بنشر صورة تجمعه مع هذا الطفل حماصة أو عبدالله بعدما أصبح شابا، على حسابه الرسمي على انستجرام، وكتب عليها :”اخويا الصغير عبدالله”.

وأوضح إدوارد، في تعليقه على الصورة :”عبدالله اللي كان عامل دور حماصة أخويا الصغير في عسل أسود وهو ضيفي في أول ظهور له بعد ما كبر في القاهرة اليوم”.

ويقدم الفنان إدوارد، حلقات من برنامج “القاهرة اليوم”، على شبكة قنوات أوربيت، تتضمن محتوى ترفيهي وغنائي وفني.

ويذكر أن فيلم عسل أسود، عُرض في عام 2010 وكان تدور أحداثه عن شاب مصري كان مهاجرا مع والده في أمريكا وعاد إلى وطنه في رحلة عمل لالتقاط صورا عن السياحة المصرية خاصة أنه كان يعمل مصور فوتوغرافي، واصطدم هذا الشاب بتغير تصرفات المصريين في مصر منذ أن تركها وهو طفلا ، ليعود إلى منزله القديم ويعيش مع جيرانه وصديقه السابق “إدوارد”، وشقيقه الصغير “حماصة”.