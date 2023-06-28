في أول أيام عيد الأضحى.. ثور يقفز من الطابق الرابع في البحيرة هربا من الذبح

احتفالا بأجواء عيد الأضحى المبارك، ومع انتشار مظاهر العيد المختلفة، واستمرارا لطقوس الأضاحي في الشوارع، يتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة وفي أنحاء متفرقة ومناطق متنوعة تظهر فيها هروب الأضحية من أصحابها، هربا من الذبح.

تفاصيل قفز ثور من الدور الرابع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لثور يقفز من الطابق الرابع بأحد العقارات في محافظة البحيرة، وذلك هربا من أصحابه قبل عملية ذبحه كأضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأظهر الفيديو الثور وهو مكبل بالقيود ويجاهد محاولًا القفز، حتى سقط على رأسه، ما ترتب عليه نفوقه في الحال، الأمر الذي انتقد المغردون أصحاب الثور الذين عرضوا حياته للخطر ووضعوه في الطابق الرابع.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الفاجعة كان من الممكن أن تكون أكبر لو سقط هذا الثور على المارة في الشارع.

إنقاذ خروف قبل سقوطه من الطابق الرابع

ووثق مقطع فيديو آخر لحظة إنقاذ خروف كاد أن يسقط من الدور الرابع، مما لاقى تداولا واسعا بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وظهر في الفيديو محاولات أصحاب الخروف لإنقاذه، ليعلق البعض عليه قائلين: الخرف أهم..