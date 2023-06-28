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في أول أيام عيد الأضحى.. ثور يقفز من الطابق الرابع في البحيرة هربا من الذبح

محمد صبحي عيد
احتفالا بأجواء عيد الأضحى المبارك، ومع انتشار مظاهر العيد المختلفة، واستمرارا لطقوس الأضاحي في الشوارع، يتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة وفي أنحاء متفرقة ومناطق متنوعة تظهر فيها هروب الأضحية من أصحابها، هربا من الذبح.
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تفاصيل قفز ثور من الدور الرابع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لثور يقفز من الطابق الرابع بأحد العقارات في محافظة البحيرة، وذلك هربا من أصحابه قبل عملية ذبحه كأضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
- صورة 1 - في أول أيام عيد الأضحى.. ثور يقفز من الطابق الرابع في البحيرة هربا من الذبح
وأظهر الفيديو الثور وهو مكبل بالقيود ويجاهد محاولًا القفز، حتى سقط على رأسه، ما ترتب عليه نفوقه في الحال، الأمر الذي انتقد المغردون أصحاب الثور الذين عرضوا حياته للخطر ووضعوه في الطابق الرابع.
- صورة 2 - في أول أيام عيد الأضحى.. ثور يقفز من الطابق الرابع في البحيرة هربا من الذبح
وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الفاجعة كان من الممكن أن تكون أكبر لو سقط هذا الثور على المارة في الشارع.
- صورة 3 - في أول أيام عيد الأضحى.. ثور يقفز من الطابق الرابع في البحيرة هربا من الذبح

إنقاذ خروف قبل سقوطه من الطابق الرابع

ووثق مقطع فيديو آخر لحظة إنقاذ خروف كاد أن يسقط من الدور الرابع، مما لاقى تداولا واسعا بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.
- صورة 4 - في أول أيام عيد الأضحى.. ثور يقفز من الطابق الرابع في البحيرة هربا من الذبح
وظهر في الفيديو محاولات أصحاب الخروف لإنقاذه، ليعلق البعض عليه قائلين: الخرف أهم..
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محمد صبحي عيد

كاتب صحفي مصري يعمل في جريدة الوفد
لديه خبرات سابقة
عمل مدير تحرير لموقع بصراحة الإخباري ورئيس تحرير تنفيذي لموقع مصر البلد الإخبارية وموقع الديوان ومشرف عام على موقع الريادة نيوز

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