“في أحدث ظهور لها”.. حنان ترك توجه رسالة لـ زوجها بـ عيد ميلاده: «لم تكن إنتقاء حبيبي أنت نعمة.. ربنا يديمك عليا»

قامت الفنانة الجميلة حنان ترك، بتوجيه رسالة لزوجها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك في أحدث ظهور لها، وأشارت بأنه من أفضل النعم التي أنعم الله بها عليها.

صور مجمعة للفنانة حنان ترك من حسابها الرسمي على "انستجرام"، وصورة لها مع زوجها من حسابها الرسمي على "انستجرام"، وصورة لها من على موقع الأنباء، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وقامت الفنانة، بنشر صورة لها تجمعها بزوجها خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” ،وعلقت على الصورة: “أنت لم تكن إنتقاء بل أنت نعمة، وبجد ربنا يديمك عليا.. من أفضل وأجمل النعم في حياتي كلها”.

ومن جانبها، فقد قامت الفنانة حنان ترك مؤخر بالكشف عن كواليس موقف جمعها بالفنان الراحل علاء ولي الدين، وذلك أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية التي جمعتهما سوياً.

وكتبت الفنانة، منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك”، موضحة: “الفنان الراحل علاء ولي الدين عليه رحمة الله، لما كنا بنصور فيلم (عربي تعريفة)، ساعتها كنا في المحيط الأطلسي، وهو قالي يلا نسبح ربنا ونحمده، وده علشان المحيط يشهد علينا يوم القيامة وإحنا عند ربنا”.

وجديراً بالذكر، بأن المؤلفة شهيرة سلام تحدثت عن فترة تعاونها مع الفنانة حنان ترك بأكثر من عمل فني، وأكدت خلال تصريحات لها مع القاهرة 24: “حقيقي الفنانة حنان ترك كانت صادقة في قرارها، ومكنش ممكن أتدخل فيه، وهى اتحجبت قبل تصوير مسلسل (أولاد الشوارع)، وسألت إن كان شكلها بالحجاب هيأثر على الدور ولا لأ، وبجد مكنش في أي مانع من تصويرها وهى بالحجاب، وده علشان مُعظم أولاد الشوارع كانوا بيلبسوا حجاب”.

ومسلسل “أولاد الشوارع”، تم عرضه عام 2006، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “عمرو واكد، وحنان ترك، وشيماء عقيد، وعمرو سعد، ومحمد رمضان، وإيناس النجار”، وغيرهم، والعمل تأليف شهيرة سلام وإخراج شيرين عادل.