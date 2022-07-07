فيوتشر يقسو علي غزل المحلة بخماسية ويتوج بطلا لكأس الرابطة

أُقيم مساء اليوم علي ستاد القاهرة الدولي نهائي كأس الرابطة في نسخته الأول بين نادي فيوتشر ونادي غزل المحلة, في مباراة تمني فبها مشجعي غزل المحلة في العودة للبطولات بينما علي الجانب الآخر أراد نادي فيوتشر الفوز بأول ألقابه علي الاطلاق.

فيوتشر يقسو علي غزل المحلة

انتهت مباراة نهائي كأس الرابطة بفوز عريض لنادي فيوتشر علي نظيره نادي غزل المحلة بخماسية مقابل هدف في مباراة شهدت تألق أحمد رفعت نجم نادي فيوتشر, ومباراة سيطر عليها نادي فيوتشر كما أراد.

ففي الدقيقة ٣٣ افتتح اللاعب “كريم نيدفيد” شريط الأهداف وعند الدقيقة ٤٠ أحرز “سعد سمير” ثاني الأهداف من تسديدة رائعة من علي حدود منطقة الجزاء, وانتهي الشوط الأول علي هذه النتيجة بتقدم نادي فيوتشر علي نادي غزل المحلة بهدفين مقابل لا شئ.

ومع بداية الشوط الثاني حاول نادي غزل المحلة تدارك النتيجة ولكن الدقيقة ٦٠ جاءت بهدف ثالث لنادي فيوتشر عن طريق اللاعب “أحمد رفعت” ليجعل مهمة نادي غزل المحلة “زعيم الفلاحين” شبه مستحيلة في العودة إلى اللقاء, وفي الدقيقة ٦٥ أحرز “محمد فاروق” الهدف الرابع ليقتل المباراة تماما وتُصبح مسألة وقت قبل التتويج الرسمي الأول لنادي فيوتشر.

لكن في الدقيقة ٧٩ أحرز “مروان محسن” الهدف الخامس لنادي فيوتشر من صناعة “أحمد رفعت” نجم المباراة الذي ساهم في ٤ أهداف حيث صنع ٣ أهداف وسجل هدف, وفي الدقيقة ٩٠ نجح “يحي حامد” في حفظ ماء الوجه لنادي غزل المحلة وأحرز هدف لينتهي اللقاء بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف لصالح نادي فيوتشر.

بهذه النتيجة حصل نادي فيوتشر علي كأس الرابطة في نسخته الأولي وهي البطولة الأولي في تاريخ النادي في أول سنة له ومن الواضح ان نادي فيوتشر سيكون منافس قوي في الكرة المصرية المواسم القادمة في ظل التدعيمات التي تسعي لها إدارة النادي.

مباراة نادي فيوتشر القادمة

ويبدأ نادي فيوتشر في الاستعداد لمباراته القادمة أمام النادي الأهلي يوم الثلاثاء القادم علي ستاد الأهلي we السلام, ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز والتي يسعي فيها نادي فيوتشر في الاستمرار في المركز الرابع لجدول الدوري بينما يسعي الأهلي في تحسين نتائجه بعد النتائج السلبية للنادي في المباريات الأخيرة وملاحقته للمتصدر نادي الزمالك.