فيلم “فيها إيه يعني” يواصل نجاحه الكبير.. وتصل إيراداته إلى 25 مليون جنيه في 8 أيام من عرضه

فيها إيه يعني؟!

فيلم “فيها إيه يعني” من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، ريتال عبد العزيز، ويظهر الفنان سليمان عيد كضيف شرف بالفيلم، وهذا يعتبر آخر فيلم يشارك به قبل وفاته. وفي لافتة إنسانية، قام صناع العمل بإهداء رسالة لروحه قبل بداية الفيلم، رسالة تدل على تقديرهم وحبهم له ولذكراه وعدم نسيانه.

والفيلم من تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، ومن إخراج عمر رشدي أحمد.

تدور أحداث الفيلم حول صلاح، محاسب متقاعد ينتقل إلى منزله القديم في منطقة مصر الجديدة، ثم يلتقي صدفة بحبيبته القديمة “ليلى” بعد سنوات عديدة من الفراق، فتعود مشاعرهما من جديد، ويحاولان تعويض الوقت الذي فاتهما بعيدًا عن بعضهما، ونرى موقف ابنته وعائلته من ذلك.

وتجسد أسماء جلال بالفيلم دور ابنة ماجد الكدواني وتقوم بدور شخصية صارمة وجادة تتبع نظامًا غذائيًا معينًا، وتميل للتحكم في الآخرين، وتحب والدها ومتصلة به بشكل مرضي. ويقوم مصطفى غريب بدور زوجها وتقوم ريتال عبد العزيز بدور ابنتهم وتكون حفيدة لماجد الكدواني.

تم عرض الفيلم يوم 1 أكتوبر بدور السينما، وحقق نجاحًا كبيرًا حيث بلغت إيراداته 25 مليون جنيه في 8 أيام فقط، وحصل الفيلم على آراء إيجابية، وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد، خصوصًا أنه من الأفلام التي اشتاق إليها الجمهور، وهي الأفلام الرومانسية الخفيفة ذات الطابع الكوميدي والدرامي الخفيف؛ فيلم دافئ يلمس قلوب المشاهدين ويظل في أذهانهم.

وقد عبر الناقد الكبير طارق الشناوي عن رأيه بالفيلم منذ عدة أيام على حسابه على الفيسبوك، حيث قال: “فيها إيه يعني فيلم مصري مختلف وجرئ وعميق، يبكيك ويشجيك ويضحكك، بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل وأسماء جلال ومصطفى غريب، أول إخراج لعمر رشدي أحمد”.

وقد أضاف: “هكذا تكون السينما الجميلة الراقية، استحق الفيلم تصفيق الجمهور في العرض”

سنة اولى طلاق

وعلى ناحية أخرى يُذكر أن النجم ماجد الكدواني يستعد للمشاركة في موسم رمضان 2026 بمسلسل “سنة أولى طلاق” من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل، ولم يتم الإفصاح عن باقي أبطال العمل حتى الآن.

العمل سيكون مكونًا من 15 حلقة، ومن المقرر بدء تصويره في أواخر شهر أكتوبر.