فيلم بعد الشر يقترب من 10 ملايين جنيه إيرادات في 8 أيام.. وعلي ربيع يحتفل

يقترب فيلم بعد الشر للفنان علي ربيع من تحقيق إيرادات 10 ملايين جنيه بعد عرض المتواصل خلال 8 أيام ضمن السباق السينمائي لأفلام عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع

حقق فيلم بعد الشر الذي يُجسد بطولته الفنان علي ربيع إيرادات قوية في دور العرض بمصر والوطن العربي، حيث حقق أمس الخميس قرابة 533 ألف جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 9 مليون و280 ألف جنيه مصري خلال 8 أيام.

علي ربيع يحتفل بنجاح فيلمه بعد الشر

واحتفل الفنان علي ربيع، بنجاح فيلمه بعد الشر، والذي يُعرض حاليا في دور العرض السينمائي بدول الخليج والوطن العربي ومصر، حيث قام بنشر البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه على موقع الصور الشهير انستجرام.

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وكتب علي ربيع عبر حسابه قائلًا: “الحمد لله، فيلم بعد الشر الأكثر إقبالا بصالات السينما بالخليج خلال عطلة عيد الفطر، حسب مبيعات التذاكر”.

قصة فيلم بعد الشر للفنان علي ربيع

تدور قصة فيلم بعد الشر الذي يُجسد بطولته الفنان علي ربيع حول شاب يدعى سولي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية برفقة صديقه المقرب مشمش، لحل لغز التعويذة.

والفيلم من بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس ومحمد أسامة الشهير بـ أس أس وبيومي فؤاد.

علي ربيع مسلسل نصي الثاني

وفى سياق آخر انتهى على ربيع تصوير مسلسله الجديد “نصى الثانى” المكون من 10 حلقات، والذى يخوض به ربيع تجربه دراما المنصات للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل خلال حلقات حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

ترتيب أفلام عيد الفطر المبارك من حيث الإيرادات

يأتي فيلم يوم 13 في المرتبة الأولى من حيث الإيرادات ليتراجع فيلم فيلم هارلي بطولة الفنان محمد رمضان إلى المرتبة الثانية، ويصل فيلم بعد الشر إلى المرتبة الثالثة.