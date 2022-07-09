فيلم «بحبك» يرفع تامر حسني في سماء الإخراج السينمائي.

تلقى فيلم «بحبك» الذي ينافس حاليًا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى بطولة، وتأليف، وإخراج، وموسيقى تصويرية للفنان تامر حسني إشادات كبيرة جداً، الأمر الذي صاحبه تأثير على إيرادات الفيلم بتحقيق مليون و401 ألف جنيه ليلة وقفة العيد فقط، ليحقق في 48 ساعة 2 مليون و805 ألف جنيه.

حيث أن الفيلم «بحبك» بطولة الفنان تامر حسني يشاركه كل من هنا الزاهد، حمدي المرغني، مدحت تيخا، هدى المفتي، عمرو صحصاح.

الفيلم تأليف، وإخراج تامر حسني، مونتير عمرو عاكف، موسيقى تصويرية تامر حسني، مدير التصوير أحمد عبدالقادر، الصوت محمد عبدالسلام، الملابس هالة عمر، الفيلم يعرض لجميع الفئات العمرية بلا استثناء، وبدون تصنيف عمري حيث أنه يعرض في قرابة 96 دار عرض، 200 شاشة تقريبًا، وتتمحور أحداث الفيلم عن وجود شاب يخوض قصتي حب، ويتضارب في حياته بين فتاتين، ويقع في مأزق، وحيرة شديدة بينهم بعد ظهور حبيبته القديمة قبل زواجه من الأخرى بأيام، والتي كان سبب اختفائها ظروف مرضية قهرية نتجت عنها بعدها عنه، وظهرت في ذلك الوقت تحديداً لتبدأ أحداث الفيلم المثيرة حول حيرة ذلك الشاب في الاختيار بينهما.

كما أن النجمة هنا الزاهد أعربت عن سعادتها الكبيرة بدورها في فيلم “بحبك” مع النجم تامر حسنى، حيث نشرت صورة من الفيلم على حسابها الشخصي “انستجرام” وعلقت قائلة: “طيب لحظة عشان بجد أنا سعيدة بردود الفعل عن دور حبيبة في فيلم بحبك من يوم واحد بس في السينما، وكمية الناس اللي بعتتلي مش من مصر بس من الوطن العربي”.

، وتابعت قائلة : “بشكر عليها ربنا أولاً الحمد لله يا رب، تاني حاجة بشكر عليها تامر؛ لإنه بإخراجك وصلت المشاعر اللي كنت نفسي أوصلها، وشكراً إنك كنت بجد بتسهر، ومبتنامش عشان توصل بكل ممثل في الفيلم لأحسن ما فيه”.

، واختتمت حديثها قائلة: “تجربة استمتعت بيها جداً، وبكل تفاصيلها، ومتحمسة للناس تشوف الفيلم في العيد”.

، ورد النجم تامر حسنى على كلامها قائلاً: “يا هنا مليون مبروك نجاحك أنا شوفته بعين جديدة العين اللي وعدتك بيها، ودلوقتي ربنا بيجازينا كل خير مش بس عشان تقدم إيرادنا في مصر، والوطن العربى، لا عشان رضى الجمهور، ودا أهم شيء”.

، واختتم تامر حسني حديثه قائلاً : “متشكرينيش على إخلاصي ليكوا ده واجب عليا كمخرج، ومؤلف إنكم كلكم تكونوا في أحسن صورة، والجمهور قال كلمته افرحي بنجاحك وبقلبك الجميل”.

حيث ينافس تامر حسني في موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم “بحبك”، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي.