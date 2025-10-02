فيلم الناصر صلاح الدين.. كواليس لم تُروَ عن فيلم غير وجه السينما المصرية

يُعد فيلم الناصر صلاح الدين واحدًا من أبرز علامات السينما المصرية والعربية، إلا أن القصة وراء إنتاجه لا تقل درامية عن أحداثه التاريخية.

فالفيلم الذي أخرجه يوسف شاهين لم يكن في الأصل من إخراجه، كما أن أبطاله كادوا يكونون مختلفين تمامًا عما ظهر على الشاشة.

البداية كانت مع المخرج عز الدين ذو الفقار، صاحب فكرة المشروع والمكلف الأول بإخراجه.

ذو الفقار بدأ بالفعل في اختيار فريق العمل، فاستقر على الفنانة نادية لطفي لدور “لويزا”، كما كان النجم رشدي أباظة مرشحًا لدور محوري.

وبينما ترددت أنباء عن أنه كان سيجسد شخصية “صلاح الدين”، كشفت مذكرات نادية لطفي لاحقًا أنه كان الأقرب لتقديم دور “ريتشارد قلب الأسد” الذي لعبه لاحقًا حمدي غيث.

لكن المرض داهم عز الدين ذو الفقار وأجبره على التوقف عن العمل، مما دفع المنتجة آسيا داغر لتأجيل المشروع لأكثر من عام. ومع تدهور حالته الصحية، أصبح من الضروري إسناد الإخراج لمخرج آخر، فوقع الاختيار على يوسف شاهين.

القرار لم يلقَ قبول رشدي أباظة، الذي رفض التغيير منذ البداية، وازدادت خلافاته مع آسيا بعد الاستعانة بشاهين، ليقرر الاعتذار عن المشاركة نهائيًا.

المفاجأة أن انسحاب أباظة لم يكن السبب الوحيد في تعقيد المشروع، إذ واجهت آسيا داغر أزمة مالية طاحنة. فبينما قدرت ميزانية الفيلم في البداية بنحو 100 ألف جنيه، قفزت التكاليف إلى ما يقرب من 200 ألف، رغم الدعم الذي قدمه الجيش بتوفير الجنود والمعدات.

النتيجة أن المنتجة اضطرت لبيع معظم ممتلكاتها حتى يخرج الفيلم إلى النور.

ورغم تلك التحديات، نجح الناصر صلاح الدين في أن يخلّد اسمه كأحد أضخم إنتاجات السينما المصرية وأكثرها تأثيرًا، بينما بقيت كواليسه شاهدًا على إصرار صناع الفن في مواجهة كل الصعاب.