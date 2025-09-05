“كواليس البيه البواب”.. من مشروع تجاري إلى أيقونة سينمائية خالدة، وكواليس عن إختيار أحمد زكى

يُعد فيلم البيه البواب واحد من العلامات الفارقة في تاريخ السينما المصرية، رغم أن بدايته لم تكن توحي بذلك.

فالفيلم عُرض في البداية على النجم عادل إمام، لكنه رفضه، لينتقل بعدها إلى أحمد زكي، الذي بدوره تردد في قبوله قبل أن يقرر خوض التجربة، واضعاً بصمته الخاصة على شخصية “عبدالسميع”.

منذ اللحظة الأولى حرص أحمد زكي على أن يشكل ملامح أسرته السينمائية بنفسه.

فرفض اقتراح أن تؤدي ميرفت أمين دور زوجته، مفضلاً اختيار الممثلة “مهجة عبد الرحمن”، كما رفض الاستعانة بأطفال الإعلانات ليجسدوا دور أبنائه، ليبحث بنفسه عن طفلين يشبهانه في الملامح ويعكسان صورة “أولاد عبدالسميع”.

الكواليس كشفت عن مدى تفاني أحمد زكي في تجسيد الدور؛ فقد تعمد مسح سلالم العمارة يومياً ليعيش تفاصيل حياة البواب الحقيقية، حتى أن أحد السكان في موقع التصوير اعتقد أنه بواب بالفعل وانهال عليه بالسباب.

كما أصر على صعود السلالم حاملاً صندوق “حاجة ساقعة” ليلتقط المخرج صوت نهجانه الحقيقي في مشهد لا يتجاوز بضع ثواني، لكنه خرج طبيعي وصادق.

بهذا الإخلاص والدقة في الأداء، تحول الفيلم من مجرد عمل تجاري متوقع إلى تجربة سينمائية متكاملة، يصعب تصنيفها في إطار محدد.

فهو يحمل ملامح الكوميديا، ويمزج بالدراما الاجتماعية، ويغوص في أبعاد إنسانية عميقة عن تغير النفوس مع تبدل الظروف الاقتصادية.

ومع مرور الزمن، ظل البيه البواب فيلم استثنائي، لا يختزل فقط براعة أحمد زكي، بل يعكس كيف يمكن للفن الصادق أن يحوّل عمل بسيط إلى أيقونة خالدة تبعث البهجة وتبقى حاضرة في وجدان الجمهور.