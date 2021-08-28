فيلم ” الإنس والنمس” لهنيدي يعتلي إيرادات شباك التذاكر ب42 مليون جنيه

رغم طرح أفلام سينمائية قوية في دور العرض، إلا أن الفنان الكوميدي محمد هنيدي يكشف عن تخطي فيلمه الجديد “الإنس والنمس” المطروح في دور العرص منذ عدة أسابيع 42 مليون جنيه، ليتفوق بذلك على الأفلام المنافسة المعروضة بالسينما، ويعتلي هرم الإيرادات.

وينافس الفيلم في دور العرض عدة أفلام لنجوم كبار، وهي فيلم ” موسى ” لكريم محمود عبدالعزيز، وفيلم ” البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لكريم عبدالعزيز، و”العارف” لأحمد عز، وفيلم ” مش أنا ” لتامر حسني وحلا شيحة، وفيلم ” 200 جنية” لعدد من النجوم منهم إسعاد يونس، ليلى علوي، وهاني رمزي.

“فيلم الإنس والنمس” هو عمل كوميدي تشويقي، تدور أحداثه حول موظف حكومي فقير يجسده محمد هنيدي، يتعرض لمصائب كثيرة ويواجه مواقف غريبة بسبب مهنة والده.

والفيلم من إخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، ويشارك هنيدي في البطولة عدد من النجوم وهم منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، محمود حافظ، صلاح عبدالله، محمد جمعة، وسليمان عيد.