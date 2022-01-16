فيفي عبده توجه نصيحة للسيدات: العمر بيجري بسرعة وتجميد البويضات هو الحل

وجهت الفنانة الكبيرة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، نصيحة لجميع الفتيات والسيدات، بتجميد البويضات، قبل فوات الأوان، حيث أن العمر يجري وقد تتراجع فرص الإنجاب لديهن.

وقالت فيفي عبده، عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الرسمي على موقع “انستجرام”: “نصيحة لكل البنات ولكل الستات، العمر بيعدي بسرعة بينا، وتجميد البويضات دي أحسن طريقة للحفاظ على إمكانية الإنجاب مرة أخرى في المستقبل”.

وسبق فيفي عبده، عدد من الفنانات التي شجعت على تجميد البويضات، مثل شيرين عبد الوهاب، ومايا دياب، وأمينة خليل، وسوزان نجم الدين، وأروى جودة، وهي عملية تقوم بها أي امرأة للاحتفاظ ببويضاتها، وتقوم بها النساء اللاتي يخشين التقدم في السن وتراجع فرصهن في حدوث الحمل بشكل طبيعي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل “مملكة الغجر” الذي عرض في رمضان 2019.

“مملكة الغجر” بطولة: فيفي عبده، وحورية فرغلي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وميار الغيطي، وأحمد كرارة، ومحمد سليمان، وسناء شافع، وهبة عبد العزيز، وعزة مجاهد، من تأليف: محمد الغيطي، وإخراج: عبد العزيز حشاد.