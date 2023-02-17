فيفي عبده تفاجئ جمهورها باعتذارها عن مسلسل “آخر الزمن” لرمضان 2023 .. وتعلن السبب بالفيديو 

فاجأت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها باعتذارها عن مسلسل “آخر الزمن” بعد أن أعلنت أنها ستشارك فيه في الموسم الرمضاني 2023، وقالت فيفي عبده إن الاعتذار بسبب ضيق الوقت.

ونشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “انستغرام”، مقطع فيديو قالت فيه: “أنا طالعة بقولكم إني اعتذرت عن مسلسل آخر الزمن، بسبب الوقت ضيق جدًا، ولن أستطيع إنهاء التصوير في الوقت المحدد وبهذه السرعة، إن شاء الله نلتقي في عمل خارج رمضان، أو ممكن برنامج في رمضان”.

وكتبت أيضاً : “يا جماعة زي ما نزلتلكم وأنا بمضي مسلسل “آخر الزمن”، لرمضان ٢٠٢٣، دلوقتي أنا بعتذر أمامكم عن المسلسل بسبب ضيق الوقت وإن شاء الله اشوفكم في أعمال تانية قريباً بحبكم جداً”.

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