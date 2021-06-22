فيديو هيدي كرم يثير ضجة اعلامية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أثار مقطع فيديو للفنانة هيدي كرم، وهي تؤدي تحديًا مع ابنها وهو يمارس الرياضة منذ ساعات، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتعرض الفنانة لهذه الضجة الإعلامية لأول مرة في حياتها، حيث إنها لم تتعرض لضجة مماثلة خلال مسيرتها الفنية التي بدأت قبل نحو 20 عامًا.

يذكر أن الفنانة “هايدي كرم” خرجت في فيديو للتعليق على الانتقادات التي تلقتها، وقالت في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إن ابنها البالغ من العمر 21 عاما يمارس الرياضة باستمرار ويريد حملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط، موضحة أنها هي من كانت وراء فكرة تصوير مقطع الفيديو ونشره عبرمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الفنانة إلى تعرض المشاهير للاعتداء والإهانة بشكل مستمر، لذا حذفت التعليقات المسيئة على ما تنشره على صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها لم ترغب في حذفها هذه المرة حتى يواجه الناس أنفسهم.

وأوضحت الفنانة هيدي كرم أنها قادرة على الرد بقوة على كل من يقوم بمهاجمتها أو إهانتها، لكنها لا تستطيع ذلك لأنها تحترم نفسها وعملها، مشيرة إلى أنها صورت فيديو بث مباشر للرد على هجوم الناس.

وشاركت الفنانة في العديد من الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية ونذكر أهمهم: