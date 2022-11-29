فيديو.. ميمي جمال: اعْتَبَروني معتزله وأتشرف إني ابقى محجبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة ميمي جمال وهي مرتدية الحجاب وعلق الكثير عليها بأنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب لتنهي بذلك حياتها الفنية وتبدأ في حياة آخرى جديدة، ولكن كان للفنانة ميمي جمال رأي آخر.

ميمي جمال أنا قعدت في البيت 6 سنين من غير شغل

ردت الفنانة ميمي جمال على الشائعات المتداولة حول اعتزالها الفن وارتداءها للحجاب وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج “حضرة المواطن”، وذلك لتكشف حقيقة هذه الشائعات وكشفت خلال حديثها بأنها جلست في المنزل من دون عمل لمدة تعدت الـ 6 سنوات ولم تشارك في أي عمل سينمائي.

ميمي جمال أتشرف طبعًا إني أكون محجبة

وكشفت الفنانة ميمي جمال حول ارتداءها الحجاب خلال المداخلة الهاتفية قائلة.. “أنا عملت مع جوزي كذا عمرة وليا صور وأنا محجبة وأتشرف طبعًا إني أبقى محجبة”، بهذه الكلامات نفت ميمي جمال شائعة ارتداءها الحجاب وأن الصور كانت أثناء أداء العمرة مع زوجها.

ميمي جمال أنا معتزلتش الفن هما إللى اعتبروه اعتزال

وأكدت ميمي جمال بأنها لم تعتزل الفن فقالت أثناء المكالمة الهاتفية مع الإعلامي سيد على.. “لأ أنا معتزلتش كل الكلام بيتقال انه كانوا بيسألوني انتي بتشتغلي ولا لأ وكنت أرد عليهم لا أنا مش بشتغل خلاص، فاعتبروه اعتزال”، وأختتمت ميمي جمال حديثها “بعد مجوزت بناتي الحمدلله لقيت نفسي مبفهمش في أي حاجة في الحياة الا التمثيل، فمبعرفش أعمل أي حاجة تانية”