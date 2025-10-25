أخبار مصر

فيديو | مواطن اعتدى على مسن في السويس

عمر أحمد

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحد المواطنين بمحافظة السويس، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اعتداءه على رجل مسن داخل أحد المنازل، ما أثار حالة من الغضب والاستنكار بين المستخدمين.

تفاصيل الواقعة

وفقاً للتحقيقات الأولية، تم استدعاء الرجل المسن وابنته للاستماع إلى أقوالهما حول تفاصيل الحادث، وجارٍ عرض الطرفين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويُظهر الفيديو المتداول قيام رجل بالاعتداء على مسن داخل منزل، بينما قامت ابنة المجني عليه بتوثيق الواقعة ونشرها عبر الإنترنت مطالبة بإنصاف والدها.

خلفية الحادث

تشير المعلومات الأولية إلى أن خلافاً نشب بين الطرفين بسبب نزاع سكني، إذ يُعتقد أن المعتدي هو مالك المنزل الذي يقطنه المسن كمستأجر، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء جسدي.

الإجراءات الأمنية

أكدت مصادر أمنية أن أجهزة الشرطة تُواصل فحص ملابسات الواقعة واستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

