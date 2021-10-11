فيديو – لماذا ارتفعت أسعار البيض فى الأسواق؟

بواسطة محمد عبد المحسن

قال أحمد نبيل، عضو شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام للدواجن، إن سعر التكلفة الفعلية لـ طبق البيض داخل المزارع تتراوح من 45 إلى 47 جنيها، لافتا إلى أن زيادة أسعار البيض والدواجن تعتمد فى الأساس على أسعار الأعلاف.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 3 أكتوبر
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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة “أون” الفضائية، مساء أمس الأحد، أن مصر تستورد معظم الأعلاف من الخارج، لافتا إلى أن الأعلاف وأسعارها تعتمد على بورصة عالمية لا يمكن أن نتحكم بها

وأكد عضو شعبة بيض المائدة أن الدولة بدأت فى زيادة الزراعة التعاقدية والتى تعتمد على زراعة الذرة والصويا محليا، لتقليل تكاليف تربية الدواجن، ولكن على المدى البعيد.



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محمد عبد المحسن

محمد عبد المحسن عبد العزيز .. محرر صحفى بأحد المواقع الإخبارية ومدقق لغة عربية.. أعشق الكتابة فى كل الموضوعات الهادفة النافعة للناس.

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