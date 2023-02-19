فيديو شاب يغني من أمام الكعبة يثير الجدل وإعلامي يعلق: يتعبد لله

انتشر فيديو لأحد الشباب وهو يغني من أمام الكعبة، وأثار الجدل بشدة في الطريقة التي كان يغني بها، وما بين رافض للفيديو ومختلف على الطريقة أثير الكثير من الجدل؛ حتى وصل إلى الإعلام وتحدث عنه الإعلامي محمد الباز. ماذا قال؟.

محمد الباز: غناء الشاب أمام الكعبة هو تعبد لله

قال الإعلامي محمد الباز، أثناء تقديم برنامج آخر النهار، عبر شاشة قناة النهار، إن البعض قد يرى إن ما فعله هذا الشاب يرقى إلى الجريمة، ولكن من وجهة نظري هو تدفق شعوري.

وتابع: الشاب يغني بعض من كلمات أغنية القلب يعشق كل جميل للسيدة أم كلثوم، ومن وجهة نظر الكثير من الناس هذا مخالف لأنه يقف أمام الكعبة.

وأضاف: ولكن ربما يرى هذا الشاب من وجهة نظره أن هذه الكلمات ترقى لأن تكون تسبيحا أو تعبدا لله.

وأردف: هذا الشاب يتعبد لله ويحمده ويشكره من خلال هذه الكلمات، وقد يتعجب البعض من هذا الأمر، ولكني أرى أن التدفق الشعوري في هذه الكلمات قوي لأنه أثر في هذا الشاب وجعله يغنيها أمام الكعبة.