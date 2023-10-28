فوى فوى تبلغ إيراداته 360 ألف جنيه ليلة أمس الجمعة

بلغت إيرادات فيلم “فوى فوى فوى” أمس الجمعة 360 ألف جنيه في جميع دور العرض السينمائية المختلفة، وبذلك تخطى الفيلم بهذا الرقم حاجز الـ 27 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض.

صورة من دور العرض- المصدر إكس

يشار إلى أن اللجنة المختصة لاختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار، كانت قد كشفت عن ترشيحها لفيلم “فوى فوى فوى” للمنافسة على جائزة “أفضل فيلم أجنبي” بالأوسكار.

والفيلم يندرج تحت تصنيف «دراما الكوميديا السوداء»، يحكي قصة حسن حارس الأمن، الذي يعيش في حياة من الفقر مع والدته، ويسعى إلى السفر خارج مصر من خلال الانضمام إلى فريق كرة القدم للمكفوفين في بطولة كأس العالم بأوروبا، بعد أن قرر أن يتظاهر بأنه ضعيف البصر.

وفي خلال رحلته يلتقي حسن الكثير من الأشخاص، ومن هذه الشخصيات، مدرب في منتصف عمره يبحث عن فرصة، وصحفية جذابة في عمر الشباب تهتم بالكتابة عن هذا الفريق، ويأخذ حسن حيزاً كبيرا من اهتمامها بشكل خاص، كما يقابل حسن صديقين له في الفريق يشاركانه الرغبة في الذهاب إلى أبعد الحدود آملين الحصول على تذكرة توصلهم إلى مزيد من أبواب الفرص.

الفيلم تم اقتابسه من أحداث حقيقية واقعية، وهو من إخراج وتأليف عمر هلال، ومن بطولة كل من:

محمد فراج.

بيومي فؤاد.

طه دسوقي.

أمجد الحجار.

محمد عبد العظيم.

حجاج عبد العظيم.

نيللي كريم.

بسنت شوقي في ظهور خاص.