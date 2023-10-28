فودافون مصر تجهّز محطات متحركة لتقوية الإنترنت وشبكات المحمول لتوصيلها لغزة

في خطوة إيجابية من شركة فودافون مصر، قال رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر ل الشرق: جهزنا محطات متحركة لنقلها إلى الحدود بين مصر وغزة، بهدف تقوية الإنترنت وشبكات المحمول حيث ستساهم هذه الخطوة في اتصال غزة بالعالم الخارجي بعد قيام العدو الصهيوني بقطع الاتصالات والانترنت عنها، كما أنها تعكس التزام الشركة بدعم الشعب الفلسطيني.

المصدر موقع رصد عمان Rassd Oman

رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر لـ"الشرق": جهزنا محطات متحركة لنقلها إلى الحدود بين مصر وغزة لتقوية الإنترنت وشبكات المحمول#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/HCiVxiJ7qf — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) October 28, 2023

‏قال رئيس مجلس إدارة شركة ‎فودافون مصر لـ “الشرق” إن الشركة جهزت بعض المحطات المتحركة لتقوية ‎الإنترنت وشبكات الموبايل لنقلها على الحدود بين ‎مصر وقطاع ‎غزة، مضيفاً أن العمل في المناطق الحدودية له وضع خاص وجارٍ التنسيق مع الجهات الرسمية، حيث أن التنسيق مع الجهات الرسمية هو أمر ضروري لضمان نجاح هذه المبادرة، حيث سيساعد على سرعة التنفيذ وتسهيل الاجراءات.