تحديث… فواتير التليفون الارضي يوليو 2019 المواعيد الجديدة و قيمة الاشتراك و آخر موعد للسداد قبل دفع الغرامة إستعلام الآن وطريقة الدفع اونلاين

يبحث الكثير من المواطنين حول فاتورة التليفون الارضى سواء عن موعد سداد الفاتورة او طرق السداد وايضا حول فترة السماح التي تعطيه الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين بفترة سماح لسهول السداد، وعلى الرغم من انتشار التليفون المحمول فى مصر والذى تعمل كبرى الشركات الرائدة فى مجال المحمول وهم شركة فودافون مصر وشركة اتصالات مصر وشركة أورانج) على إرضاء العميل بالعديد من الأنظمة الجديدة والباقات سواء باقات النت والمكالمات والفيكسات للوصول الى جذب المزيد من العملاء والمستخدمين لخدماتها ولتحقيق المزيد من جنى الارباح والمبالغ الطائلة وايضا العمل على المنافسة القوية فى أقل العروض والأسعار حيث تخصص كل شركة عدد م الموظفين للبحث عن احتياجات المواطنين وتقدمه له وايضا من خلال نشر العديد من الاعلانات والدعاية لخدماتها، الا ان الشركة المصرية للاتصالات مازل عليها إقبال فى طلب خدمة التليفون الارضى.
فواتير التليفون الارضى 2019
أعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة المستحقات على الفواتير ومتابعة موعد سدادها غشية من الدخول فى الغرامات، ومع بداية شهر يناير 2019، حيث يرتقب المواطنين إصدار الفاتورة الخاصة بكل مشترك ومتابعة كيفية الحصول عليها وسدادها، ومع التطور والتنوع من شركة المصرية للاتصالات حيث بات هناك أكثر من طريق سداد
- عن طريق السداد داخل السنترالات
- عن طريق مكاتب الدفع المباشر
- عن طريق السداد بماكينات السحب فوري
- عن طريق السداد الالكترونى من خلال الموقع الرسمي للشركة عن طرق كافة بطائق الائتمان
تحديث اليوم
فى المتابعة المستمرة لسداد كافة الفواتير للتليفون الارضي والتابع لشركة المصرية للاتصالات، عن سداد فاتورة يوليو 2019 والتى تعطى الشركة فترة سماح للسداد وأعلان عن اخر موعد قبل فرض غرامة وفرض المصاريف الادارية ألاخري او قبل رفع الحرارة واستخدام التليفون استقبال فقط وانقطاع الخدمة فى حالة عدم السداد
وحيث صرحت الشركة المصرية للاتصالات عن فرض حالة سماح لكافة المشتركين من تاريخ اصدار الفاتور والتى يمكن فيها استقبال وارسال المكالمات، وذلك على يمكن ايضا فترة سماح اخري 30 يوم ولكن يكون فيها التليفون الارضى استقبال فقط ، ولكن فى حالة عدم السداد يتم قطع الخدمة بشكل مؤقت
أخر موعد لسداد فواتير التليفون الارضي
ويتابع عدد كبير من المواطنين سداد فواتير التليفون الارضي والخاصة بالشركة المصرية للاتصالات WE ، والتى يتم طرحها كل أربع فترات خلال العام، ومع التسهيلات التى وضعتها الشركة إيما منها بالتيسير والتسهيلا على المواطنين سواء من الطرق المتختلف للسداد، أو مد فترة السداد قبل الدخول فى فترة الاستقبال فقط أو انقطاع الخدمة، وقد أعطت الشركة فترة سداد ثلاثون يوم
تحديث
المواعيد المحدد لسداد فواتير التليفون الأرضي “الربع سنوية”
الإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي
وايضا ضمن الشركات الرائدة فى خدمات الهاتف الثابت فى مصر الشركة المصرية للاتصالات والتى تعمل على إرسال العديد من الخدمات أيضا لجذب المستخدمين، والاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى (المنزلى) فقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن كيفية الاستعلام والسداد ايضا ، ونستعرض سويا من خلال هذا التقرير طرق السداد حيث ان الشركة تصدر فواتير التليفون الارضى بشكل ربع سنوي وايضا هناك فواتير شهرية لذلك.
فاتورة يناير 2019
يتابع عدد من المواطنين الراغبين فى استمرار خدمة التليفون المنزلي من خلال المصرية للاتصالات والذى له العديد والعديد من الاستخدامات ومن أهمها وجود الانترنت المنزلي، حيث تقوم الشركة بارسال فواتير التليفون الارضى كل فترة سدادها، كما حددت الشركة المصرية العديد من طرق السداد لسهولة على المواطنين
وأعلنت الشركة عن طرح الفواتير الخاصة بالعملاء لديها والتى تخص الفترة الحالية، وتسهيلا” على المواطنين نقدم لكم طرق الاستعلام عن فاتورة وطرق السداد
تحديث اليوم
وجاءت التصريحات التى أعلن عنها الموقع الرسمي للموقع الرسمى عن بدء تحصيل فاتورة 2018 الخاصة بالتليفون الارضى، كما أعلن الموقع عن اتاحة عدد من الخدمات الخاصة للسداد وذلك للمشتركين في الخدمة والمتعاقدين على سداد الفاتورة ، والتى يتم إصدارها بصورة منتظمة على أربع فترات وهم ( يناير وأبريل يوليو وديسمبر من كل عام
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- الإستعلام عن فاتورة التليفون الارضى لشهر ي وموعد السداد وطرق الدفع لدى الشركة المصرية للاتصالات.
لمعرفة تفاصيل الفاتورة يمكنك الدخول الان على حساب الشركة المصرية للاتصالات بالضغط على الرابط وكتابة رقم الهاتف الخاص بك والضغط بعدها اضغط على
موعد سداد فواتير التليفون الارضى
وعقب اقتراب موعد سداد فواتير التليفون الارضى حسب ما تم اعلانه من الشركة المصرية للاتصالات حول موعد السداد حيث يتم السداد بطريقة ربع سنوية، فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية ومعرفة اجمالى الفاتورة و موعد سدادها حيث تمنح الشركة فترة سداد بمقدار عشرون يوم من يوم التاخير فى الدفع كما وضعت الشركة هذة الخدمة كى تسهل على المواطنين الدفع وسداد ماعليه كما اعلنت الشركة المصرية للاتصالات ان العملاء الذين يقمون بسداد الفاتورة مبكرا قبل انتهاء فترة السماح سوف تقوم الشركة بأدخال أسمائهم على سحب للفوز بجوائز
طرق سداد فواتير التليفون الارضى
- الطريقة الأولى للاستعلام عن الفاتورة عن طريق إستخدام الرقم الخاص بك بالدخول على الموقع الخاص بالشركة و الدخول برقم الهاتف، و إدخال كود المحافظة، بعد ذلك قم بالضغط على عرض الفواتير في الموقع، وسوف تظهر أمامك كل الفواتير التي لم يتم سدادها.
- الطريقة الثانية وهي عن طريق رقم الحساب الخاص بك ولابد أن تكون عضو بالموقع من قبل حتى يكون لك حساب شخصي على هاتفك الأرضي.
التعليقات
معياد التجديد
جالي اتصال ان الحراره حتقطع يوم 4/11واخدوا رقم الموببل الكلام ده صحيح مع العلم ان الحراره قطعت تاني يوم
عاوز اعرف فاتورة اكتوبر2018
0934592376
من فضلك عايزه اعرف فاتورتي كام على رقم 0237272652
ممكن اعرف اخر فاتورتين للرقم ٠٢٤٣١٠٧٦٣٣
يناير 2018
قيمة الفاتورة : 95.50 ج .م
من إلى
الاشتراك 01/01/2018 31/03/2018
الاستهلاك 01/10/2017 31/12/2017
مدفوعة نقدى عن طريق خدمة فورى بتاريخ 20/02/2018
الاشتراك: 45.00
مكالمات زائدة: 31.21
محافظات: 2.73
رقم مختصر: 0.84
دمغة: 6.10
خصم باقات مخفضة: 2.20
متأخرات: -0.06
الضريبة: 11.71
ممكن اعرف اخر فاتورتين
٠٦٢٣٤٣٧٠١٧
عيزه اعرف فاتوره التلفون الاردى 44730485
اتفضلى
قيمة الفاتورة : 104.00 ج .م
من إلى
الاشتراك 01/01/2018 31/03/2018
الاستهلاك 01/10/2017 31/12/2017
اختر للسداد
الاشتراك: 45.00
مكالمات زائدة: 39.86
محافظات: 1.02
دمغة: 6.10
خصم باقات مخفضة: 0.82
متأخرات: -0.14
الضريبة: 12.76
عيزه اعرف فاتوره التلفون الاردى 4473485
قيمة الفاتورة : 104.00 ج .م
من إلى
الاشتراك 01/01/2018 31/03/2018
الاستهلاك 01/10/2017 31/12/2017
اختر للسداد
الاشتراك: 45.00
مكالمات زائدة: 39.86
محافظات: 1.02
دمغة: 6.10
خصم باقات مخفضة: 0.82
متأخرات: -0.14
الضريبة: 12.76
مافيش فايده مصممين تفضلوا شركه متخلفه اداريا بتستعينوا بشوية عيال من مصممى البرامج فشله ومتخلفين فنيا وفنيا فى البرمجيات بدليل ان بقالى اكتر من نص ساعه مش عارف اول لفاتورة تليفون الارضى
استاذ ادم فى عند حضرتك مشكلة نقدر نساعدك فيها ممكن التواصل ان امكن
الخدمه للتليفون الارضي غير صالحة حرارة دايما مقطوعة رغم تعدد الشكوى يتم الاصلاح والانقطاع مرة اخرى ثلاث مرات خلال شهر سبتمبر ،اكتوبر2017للتليفون 0224381221
أستاذ محمد يمكن الى الرقم الخاص بالشكوي العام وليس بالسنترال
111 وبلغ بوجود عطل وان الشكوى تم اكثر من مرة
وفى أنتظار ردك
٤٣٩٢٧٣٢
البحث
لماذا تعب المشتركين من طرفكم النظام السابق افضل
من الحالى لﻻستعﻻم عن الفاتورة من الفلحس ده
صاحب الفكرة وﻻ كل ده علشان السرقة تبقى
مكننه فعﻻ شركة زباله
ايه النظام اللى مش عجبك يا عبد المعز
0223726389
ممكن ترسلى رقم التلفون
اكيد محتاجين رقم التليفون
0226530385
أبريل 2017
قيمة الفاتورة : 54.25 ج .م
من إلى
الاشتراك 01/04/2017 30/06/2017
الاستهلاك 01/01/2017 31/03/2017
مدفوعة نقدى عن طريق خدمة بى بتاريخ 25/04/2017
الاشتراك: 36.00
خواص: 12.00
متأخرات: -0.10
الضريبة: 6.24
فاتورة ابريل ٢٠١٧ تليفون رقم ٠٥٧٣٧٧١١٩٩
035483598
االسؤال عن الفاتوره
هذا الرقم غير صحيح، برجاء التأكد من الرقم.
ميعاد سداد الفاتوره واخر موعد للسداد ومواعيد الشركه من الساعه الي الساعه مع الشكر
شكرا” استاذ محمد على المتابعة وعلى المرور الكريم
اولا” موعد سداد الفاتورة الحالية هى شهر ابريل 2017
واخر موعد للفاتورة اول عشرة ايام من شهر مايو
يمكن سداد الفاتورة باقرب سنترال اليك او من خلال الخدمات المتوفرة الان عن طرق مكتب البريد او خدماتى
مواعيد الشركة حتى الساعة الرابعة عصرا
ليس لى تعليق رقم تليفونى ٣٣١٠٤٧٣٢
الفاتورة / الفواتير
View Bill Details تاريخ الفاتورة: 01/01/2017 قيمة الفاتورة (ج.م): 75.75
سداد
الاشتراك من: 01/01/2017 إلى 01/04/2017 الاستهلاك من: 01/10/2016 إلى 31/12/2016
الاشتراك:36.00مكالمات زائدة:6.96دمغة:6.10خواص:18.00محمول:0.64متأخرات:-0.18الضريبة:8.06إجمالى الفاتورة:75.75
23683932 رقم التليفون عاوز اعرف الفاتورة بكام
الفاتورة / الفواتير
View Bill Details تاريخ الفاتورة: 01/01/2017 قيمة الفاتورة (ج.م): 46.75
سداد
الاشتراك من: 01/01/2017 إلى 01/04/2017 الاستهلاك من: 01/10/2016 إلى 31/12/2016
الاشتراك:36.00دمغة:6.10متأخرات:-0.21الضريبة:4.68إجمالى الفاتورة:46.75
عاوز استعلم عن فاتوره التليفون الأرضى
استعلم عن فاتورة التليفون
ممكن ارسال الرقم؟
إن شاء الله ولكن يرجى إرسال رقم التليفون
عاوز اعرف فاتورة التليفون كام
يمكنك ارسال رقم الهاتف
خدمة جميلة
شكرا استاذة عزة
عاوزة اعرف فاتورة ال ت الارضى
انا عيز اعرف قيمة الفاتوره
حضرتك ممكن ترسل رقم التليفون ويتم ارسال لك قيمة الفاتورة