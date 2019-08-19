تحديث… فواتير التليفون الارضي يوليو 2019 المواعيد الجديدة و قيمة الاشتراك و آخر موعد للسداد قبل دفع الغرامة إستعلام الآن وطريقة الدفع اونلاين

يبحث الكثير من المواطنين حول فاتورة التليفون الارضى سواء عن موعد سداد الفاتورة او طرق السداد وايضا حول فترة السماح التي تعطيه الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين بفترة سماح لسهول السداد، وعلى الرغم من انتشار التليفون المحمول فى مصر والذى تعمل كبرى الشركات الرائدة فى مجال المحمول وهم شركة فودافون مصر وشركة اتصالات مصر وشركة أورانج) على إرضاء العميل بالعديد من الأنظمة الجديدة والباقات سواء باقات النت والمكالمات والفيكسات للوصول الى جذب المزيد من العملاء والمستخدمين لخدماتها ولتحقيق المزيد من جنى الارباح والمبالغ الطائلة وايضا العمل على المنافسة القوية فى أقل العروض والأسعار حيث تخصص كل شركة عدد م الموظفين للبحث عن احتياجات المواطنين وتقدمه له وايضا من خلال نشر العديد من الاعلانات والدعاية لخدماتها، الا ان الشركة المصرية للاتصالات مازل عليها إقبال فى طلب خدمة التليفون الارضى.

فواتير التليفون الارضى 2019

أعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة المستحقات على الفواتير ومتابعة موعد سدادها غشية من الدخول فى الغرامات، ومع بداية شهر يناير 2019، حيث يرتقب المواطنين إصدار الفاتورة الخاصة بكل مشترك ومتابعة كيفية الحصول عليها وسدادها، ومع التطور والتنوع من شركة المصرية للاتصالات حيث بات هناك أكثر من طريق سداد

عن طريق السداد داخل السنترالات عن طريق مكاتب الدفع المباشر عن طريق السداد بماكينات السحب فوري عن طريق السداد الالكترونى من خلال الموقع الرسمي للشركة عن طرق كافة بطائق الائتمان

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فى المتابعة المستمرة لسداد كافة الفواتير للتليفون الارضي والتابع لشركة المصرية للاتصالات، عن سداد فاتورة يوليو 2019 والتى تعطى الشركة فترة سماح للسداد وأعلان عن اخر موعد قبل فرض غرامة وفرض المصاريف الادارية ألاخري او قبل رفع الحرارة واستخدام التليفون استقبال فقط وانقطاع الخدمة فى حالة عدم السداد

وحيث صرحت الشركة المصرية للاتصالات عن فرض حالة سماح لكافة المشتركين من تاريخ اصدار الفاتور والتى يمكن فيها استقبال وارسال المكالمات، وذلك على يمكن ايضا فترة سماح اخري 30 يوم ولكن يكون فيها التليفون الارضى استقبال فقط ، ولكن فى حالة عدم السداد يتم قطع الخدمة بشكل مؤقت

أخر موعد لسداد فواتير التليفون الارضي

ويتابع عدد كبير من المواطنين سداد فواتير التليفون الارضي والخاصة بالشركة المصرية للاتصالات WE ، والتى يتم طرحها كل أربع فترات خلال العام، ومع التسهيلات التى وضعتها الشركة إيما منها بالتيسير والتسهيلا على المواطنين سواء من الطرق المتختلف للسداد، أو مد فترة السداد قبل الدخول فى فترة الاستقبال فقط أو انقطاع الخدمة، وقد أعطت الشركة فترة سداد ثلاثون يوم

يمكنك أيضا سداد قيمة الفاتورة عن طريق واحدة من الطرق التالية والتي تتيحها شركة المصرية للاتصالات وهي: خدمة فوري الموجودة في جميع السنترالات وتكلفة الخدمة لا تتعدى ال 4 جنيهات. حيث يمكنك التوجه إلى واحد من التجار القريبين منك ولديه خدمة فوري، وتخبره برقم التليفون الأرضي ويقوم هو بسداد قيمة الفاتورة مقابل مبلغ لا يتعدى ال4 جنيهات”. الذهاب لواحد من الفروع التابع للمصرية للاتصالات والسداد هناك. السداد عن طريق حوالة بنكية. السداد الإلكتروني ببطاقة الائتمان من خلال موقع المصرية للاتصالات.

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المواعيد المحدد لسداد فواتير التليفون الأرضي “الربع سنوية”

الإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي

وايضا ضمن الشركات الرائدة فى خدمات الهاتف الثابت فى مصر الشركة المصرية للاتصالات والتى تعمل على إرسال العديد من الخدمات أيضا لجذب المستخدمين، والاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى (المنزلى) فقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن كيفية الاستعلام والسداد ايضا ، ونستعرض سويا من خلال هذا التقرير طرق السداد حيث ان الشركة تصدر فواتير التليفون الارضى بشكل ربع سنوي وايضا هناك فواتير شهرية لذلك.

فاتورة يناير 2019

يتابع عدد من المواطنين الراغبين فى استمرار خدمة التليفون المنزلي من خلال المصرية للاتصالات والذى له العديد والعديد من الاستخدامات ومن أهمها وجود الانترنت المنزلي، حيث تقوم الشركة بارسال فواتير التليفون الارضى كل فترة سدادها، كما حددت الشركة المصرية العديد من طرق السداد لسهولة على المواطنين

وأعلنت الشركة عن طرح الفواتير الخاصة بالعملاء لديها والتى تخص الفترة الحالية، وتسهيلا” على المواطنين نقدم لكم طرق الاستعلام عن فاتورة وطرق السداد

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وجاءت التصريحات التى أعلن عنها الموقع الرسمي للموقع الرسمى عن بدء تحصيل فاتورة 2018 الخاصة بالتليفون الارضى، كما أعلن الموقع عن اتاحة عدد من الخدمات الخاصة للسداد وذلك للمشتركين في الخدمة والمتعاقدين على سداد الفاتورة ، والتى يتم إصدارها بصورة منتظمة على أربع فترات وهم ( يناير وأبريل يوليو وديسمبر من كل عام

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وفى إشارة لسهولة الاستعلام عن المبلغ المستحق على فاتورة التليفون ويمكن ذلك من خلال دليل التليفون المصري 140 Online او من خلال الدخول على الموقع الخاص بالشركة وكتابة كود المحافظة ورقم الهاتف المراد الاستعلام عنه، والتى تظهر امامك الفاتورة الشهرية بدون الذهاب الى السنترال كما يمكنك الدفع باكثر من طريقة

وكالعادة وبطريقة معروفة يمكنك الذهاب الى احدى فروع الشركة المصرية للاتصالات واقرب سنترال منك للاستعلام عن فواتير التليفون وايضا سدادها عن طريق النقدى، وأضافت الشركة ايضا خاصية دفع الفواتير عن طريق مكاتب البريد على محافظات مصر بكافة فروعها من خلال الخدمة المميزة على الموقع كما توجد عدد من المميزات للسداد عن طريق الدفع الالكتروني عن طريق الفيزا الخاصة بك. لمعرفة تفاصيل الفاتورة يمكنك الدخول الان على حساب الشركة المصرية للاتصالات بالضغط على الرابط وكتابة رقم الهاتف الخاص بك والضغط بعدها اضغط على موعد سداد فواتير التليفون الارضى وعقب اقتراب موعد سداد فواتير التليفون الارضى حسب ما تم اعلانه من الشركة المصرية للاتصالات حول موعد السداد حيث يتم السداد بطريقة ربع سنوية، فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية ومعرفة اجمالى الفاتورة و موعد سدادها حيث تمنح الشركة فترة سداد بمقدار عشرون يوم من يوم التاخير فى الدفع كما وضعت الشركة هذة الخدمة كى تسهل على المواطنين الدفع وسداد ماعليه كما اعلنت الشركة المصرية للاتصالات ان العملاء الذين يقمون بسداد الفاتورة مبكرا قبل انتهاء فترة السماح سوف تقوم الشركة بأدخال أسمائهم على سحب للفوز بجوائز طرق سداد فواتير التليفون الارضى