فنانين رحلوا عن عالمنا في 2023.. الوسط فجع بـ 3 صدمات في 10 أيام فقط!

خلال العام الماضي 2023 الذي انتهى منذ أسابيع قليلة، ودعنا العديد من الفنانين الذين تركوا لنا أعمالًا مميزة سواء في الغناء أو التمثيل، وفجع الوسط الفني بـ 3 صدمات في أقل من 10 أيام فقط، حيث رحل عن عالمنا الفنان طارق عبد العزيز، في 26 نوفمبر، ثم رحل الفنان القدير أشرف عبد الغفور في 3 ديسمبر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، التي وافتها المنية في 5 ديسمبر.

أشرف عبد الغفور وشيرين الطحان وأشرف مصيلحي - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وفيما يلي نستعرض قائمة بأسماء الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في 2023:

سلوى العرابي

رحلت عن عالمنا في منتصف فبراير، وهي ممثلة مصرية شاركت في العديد من الأعمال أبرزها مسلسلات: “حدائق الشيطان، وحكايات وبنعيشها، والعيادة”.

شريفة فاضل

رحلت عن عالمنا في شهر مارس، وهي مطربة شهيرة من أبرز أغانيها: “تم البدر بدري، ومبروك عليك يا معجباني يا غالي، وأم البطل، وحارة السقايين”.

لبنى محمود

رحلت عن عالمنا في شهر مارس أيضًا، وهي ممثل مصرية من أبرز أعمالها أفلام: “الإنس والنمس، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين”، ومسلسلات: “نيللي كريم، وموضوع عائلي”.

شيرين الطحان

رحلت عن عالمنا في شهر أبريل، بعد صراع مع مرض السرطان، وهي ممثلة مصرية من أبرز أعمالها مسلسلات: “رقم مجهول، والسبع وصايا، ورمضان كريم ج1”.

مصطفى درويش

رحل عن عالمنا في شهر مايو، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وهو ممثل مصري بدأ مشواره الفني من خلال فيلم “كف القمر” عام 2011، ومن أبرز أعماله مسلسلات: “بـ 100 وش، وخيانة عهد، وكامل العدد”.

محمد الأدنداني

رحل عن عالمنا في شهر مايو أيضًا، وهو ممثل مصري بدأ حياته الفنية ككومبارس، ومن أهم أعماله أفلام: “أربعة في مهمة رسمية، والبيه البواب”، ومسلسل: “حكاية ميزو”.

منحة زيتون

رحلت عن عالمنا في شهر أغسطس، وهي ممثلة مصرية شاركت في العديد من الأعمال أبرزها أفلام: “سرقات صيفية، وهمام في أمستردام، وجاءنا البيان التالي”، ومسلسلات: “فارس بلا جواد، وعفاريت السيالة”.

كريمان

رحلت عن عالمنا في شهر سبتمبر، وهي ممثلة مصرية من نجوم الزمن الجميل حيث شاركت في العديد من الأفلام أبرزها: “تمر حنة، ومراتي مدير عام، والحموات الفاتنات، وبنات اليوم، وجميلة بو حريد”.

أشرف مصيلحي

رحل عن عالمنا في شهر سبتمبر أيضًا، وهو فنان شارك في العديد من الأعمال أبرزها أفلام: “جواز بقرار جمهوري، وسحر العيون، والرهينة، والجزيرة”، ومسلسلات: “قضية رأي عام، والصياد، ولمعي القط”.

نجاح سلام

رحلت عن عالمنا في شهر سبتمبر أيضًا، وهي مطربة مصرية اشتهرت بأغنية “يا أغلى اسم في الوجود”.

محمد فريد

رحل عن عالمنا في شهر سبتمبر أيضًا، وهو ممثل مصري شارك في العديد من الأعمال وأبرزها مسلسلات: “ليالي الحلمية، والشهد والدموع، ومحمود المصري”.

عثمان محمد علي

رحل عن عالمنا في شهر نوفمبر، وهو والد الفنانة سلوى عثمان، وواحد من أبناء جيل العمالقة، حيث شارك في العديد من الأعمال أبرزها مسلسلات: “لن أعيش في جلباب أبي، ولا إله إلا الله، والفرسان، وعائلة الحاج متولي، والضوء الشارد، والعطار والسبع بنات”.

طارق عبد العزيز

رحل عن عالمنا في شهر نوفمبر أيضًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ومن أبرز أعماله أفلام: “فيلم ثقافي، وأصحاب ولا بيزنس، ودكان شحاتة، وساعة ونص، وفبراير الأسود، و200 جنيه”، ومسلسلات: “أم كلثوم، والجماعة ج1، والزوجة الرابعة، وأستاذ ورئيس قسم، وراجعين يا هوى”.

أشرف عبد الغفور

رحل عن عالمنا في شهر ديسمبر إثر تعرضه لحادث سير، ويعد واحدًا من أبرز نجوم الدراما، ومن أبرز أعماله مسلسلات: “محمد رسول الله، وهارون الرشيد، وفارس بلا جواد، وحضرة المتهم أبي، ويتربى في عزو”.

ناهد فريد شوقي

رحلت عن عالمنا في شهر ديسمبر أيضًا وهي منتجة شهيرة وابنة وحش الشاشة فريد شوقي، والفنانة الراحلة هدى سلطان، وزوجة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الفنانة ناهد السباعي، من أبرز أعمالها كمنتجة مسلسلي: “لن أعيش في جلباب أبي، وحديث الصباح والمساء”.