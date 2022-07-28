فنانون مصريون ينعون يوسف بائع الفريسكا الشهير بـ “أشيك بائع فريسكا”

ذاع أمس خبر وفاة الشاب يوسف بائع الفريسكا الشهير بـ ” أشيك بائع فريسكا” بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذي ترك صدمة كبيرة عند الكثيرين، حيث توفي الشاب “يوسف السيد راضي” الشهير بـ “أشيك بائع فريسكا” عن عمر يناهز الـ 31 عامًا، ليلقى عدد كبير من الدعوات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم عدد من النجوم المصريين.

سبب وفاة الشاب يوسف بائع الفريسكا الشهير

لقي الشاب يوسف محمد راضي أمس مصرعه إسر حادث سير على طريق مدينة العلمين، أثناء ذهابه لتأدية عمله حيث اسطدم بسيارة مسرعة على الطريق، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وقد تم إخطار أهل يوسف بعد طلب إسعافه وذهابه لمستشفى الحمام، لينته عمر يوسف بائع الفريسكا بعد عدم النجاح في إسعافه.

قصة الشاب يوسف بائع الفريسكا الشهير بـ “أشيك بائع فريسكا”

لاقى الشاب يوسف محمد راضي الشهير بـ ” أشيك بائع فريسكا” البالغ من العمر 32 عام شهرة واسعة منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تميز يوسف بطريقة ملابسه المختلفة والأنيقة خلال بيعة لحلوى بسكويت الفريسكا بشوارع وشواطئ الإسكندرية، حيث قال يوسف أن ذلك العمل قد ورثه عن والده قبل أن يتوفي، والجدير بالذكر الإشارة إلى أن يوسف قد عمل بعدد من الوظائف وحصل على عدد من الشهادات والمهارات، فقد عمل يوسف في مجال التسويق عبر السوشل ميديا، إضافة إلى عمله بإحدى شركات الاتصالات الهاتفية لفترة من الزمن، ذلك مع حصوله على شهادة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ولكن يوسف وجد أن العمل في مجال البيع بالشوارع أكثر ربحًا حتى وإن كان غير مناسبًا.

الفنان عصام السقا ينعى الشاب يوسف بائع الفريسكا

نعى الفنان عصام السقا عبر صفحته الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك الشاب يوسف محمد راضي من خلال منشور قال فيه، أن الشاب يوسف كان قد ابتكر طريقة في البيع حيث كان مهتما بمظهره كي لا يشعره أحد بأنه أقل منه.

واضاف أن يوسف تعرض كثيرًا للإهانة والسخرية لكنه لم يلتفت لكل ذلك، واضاف الفنان عصام السقا، أنه احترم الشاب يوسف كثيرا لأنه لم يستسلم وكافح للحصول على الرزق رغم بساطة عمله.

واختتم السقا منشوره بعرض خبر وفاته إثر حادث سير، تاركًا خلفه زوجته وأبناءه، قبل أن يصل إلى هدفه الذي تمناه، ليترك لنا ذكرى جميلة وأمل في الحياة لمواجهة صعابها والتأقلم معها، ليترك لنا ذكرى لن تنسى.

وفي النهاية دعى له بالرحمة والصبر لأهله على فراقه.

تعليق الفنان حمادة هلال على وفاة الشاب يوسف بائع الفريسكا

علق الفنان حمادة هلال على خبر وفاة الشاب يوسف راضي الشهير بـ أشيك بائع فريسكا من خلال خاصية التعليقات على برنامج التواصل الاجتماعي فيسبوك، على منشور الفنان عصام السقا، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة وإلهام أهله الصبر.

كما نعى الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشاب الراحل يوسف راضي داعين له بالرحمة والمغفرة وإلهام أبناءه وزويه الصبر والسلوان.